俄烏危機再度折騰市場 油價震盪 金價突破1,900美元

受到美國總統拜登警告俄羅斯入侵烏克蘭的可能性仍然「非常高」的影響，原油期貨價格周四震盪下跌，黃金則延續漲勢，且自6月以來首次突破每英兩,900美元。鎳價漲至逾三周高位，因在烏克蘭地緣政治緊張局勢加劇之際，市場擔憂俄羅斯的供應可能受到干擾。

油價下跌

紐約原油期貨收盤下跌2%。地緣政治風險，包括伊朗原油可能回歸市場以及圍繞烏克蘭的緊張局勢，都導致油價整周大幅波動，並且波及整個市場的遠期結構。

近月合約較遠期合約大幅溢價，顯示交易員現在正在爭相購油，部分價差已達到2007年有相關數據以來的最高水準。這在全球最重要的實物原油價格中得到最明確的反映：即期布倫特原油現貨價格周三突破每桶100美元，為2014年以來首次。最近幾周，北海現貨市場漲勢強勁，隨著歐洲煉油廠的需求激增，部分實物價差創下歷史新高。

在美國，石油重鎮奧克拉荷馬州庫欣的庫存處於2018年以來的最低水準，導致WTI原油的供應緊張。

紐約市場3月交割的WTI原油期貨下跌1.90美元，結算價報每桶91.76美元；4月布蘭特原油期貨下跌1.84美元，結算價報每桶92.97美元。

金價突破1900美元

美國國務卿布林肯提議下周在歐洲會晤俄羅斯外長拉夫羅夫。俄羅斯則辯稱，俄羅斯沒有入侵烏克蘭的計畫。在地緣政治不確定性加劇之際，投資者湧入金市避險，金價一度上漲1.7％。

對地緣政治風險的擔憂蓋過了對聯準會（Fed）升息前景的疑慮。

Aakash Doshi等花旗集團分析師將黃金短線價格預測從之前的1,825美元上調至1,950美元，理由是地緣政治緊張局勢和資產市場交易量增加。花旗仍然看空黃金，未來6至12個月的目標價為1,750美元，原因是「更高的實際殖利率和股票走強可能再次對黃金價格構成壓力，風險溢價應該會下降」。

紐約時間下午2:58，現貨黃金上漲1.6%至每英兩1,900.02美元；金價周三上漲0.9%。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨結算價上漲1.6%，報1,902美元。白銀、白金、鈀金均告上漲。

鎳價攀升

鎳市場近幾周陷入動盪，交易員為俄羅斯供應中斷做好準備。摩根大通數據顯示，俄羅斯出口占全球產量的5.3%。

倫敦金屬交易所期鎳上漲2.1%，結算價報每噸23,886美元，盤中一度觸及1月24日以來最高價位。其他金屬漲跌互現，銅價小幅下跌，鋅價上漲0.6%。