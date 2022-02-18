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美公布侵權黑名單 微信、速賣通和中國玩具之城新上榜

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
美國貿易代表署17日公布2021年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，淘寶網、微信電商等上榜。（取自澎湃新聞）
美國貿易代表署17日公布2021年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單，淘寶網、微信電商等上榜。（取自澎湃新聞）

美國貿易代表署（USTR）17日公布2021年販賣侵權產品的「惡名昭彰市場」黑名單（Notorious Markets Report），中國大陸為最大來源，其線上和實體市場入榜名單都增加，淘寶網、蝦皮和拼多多再度上榜，微信電商和跨境電商速賣通（Aliexpress）也被點名。

最新報告並未點名台灣。

USTR已連續兩年點名電影天堂（DYT88），稱架設在台灣；今年度的報告仍列出電影天堂，但移除架設地，指該網站提供未經授權的電影、電視節目和音樂等，嚴重威脅中國大陸境內外合法內容供應商。

USTR點名微信電商系統表示，微信為中國大陸最大仿冒商品平台之一，去年活躍用戶超過12億人，仿冒商品猖獗流通，例如，仿冒品賣家可透過直播、朋友圈或頻道功能廣告，吸引買家下單，但平台對於賣家審查寬鬆，很難將仿冒品賣家下架或移除帳號；微信電商作為商品平台，辨明真偽執行不力。

此外，USTR點名阿里巴巴集團旗下的淘寶網和速賣通，報告指出，阿里巴巴在電商系統強化防偽值得肯定，但今年速賣通賣出的仿冒商品暴增，有的甚至在商品介紹就直接承認自己是贗品。

USTR報告提到，淘寶網風行於東南亞、拉美和歐洲，美國著作權人指控蝦皮全球平台販賣盜版商品，台灣蝦皮除外。

今年的黑名單包含18國實體市場，中國大陸持續作為全球最大盜版商品最大來源國，美國海關前年查獲的盜版商品中，近8成都來自中國大陸，相較2019年的83%略降，整體而言中國大陸仍為大宗。

USTR續列福建莆田安福批發市場、上海亞太新陽服飾禮品市場、深圳華強北電子產品商業帶、廣州越秀站西路一帶批發市場、北京日壇商務樓、北京秀水街、遼寧五愛市場、浙江義烏國際商貿城客運中心等8座實體市場入名單。

今年新增廣東汕頭澄海區，報告指出，澄海區工廠林立，除生產仿冒玩具和商品，還架設展示間促銷；該區域企業和行政及司法部門關係密切，執法極為困難。

汕頭區被稱為「中國玩具之都」，仿冒丹麥樂高（LEGO）積木遭判決定讞的「樂拼」（LEPIN）工廠就設在澄海區。

位於加拿大多倫多的太古廣場（Pacific Mall）在2018年被移出名單後，再次因為盜版奢侈品、服裝和電子商品氾濫被USTR點名。

仿冒 電商

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