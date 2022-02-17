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烏克蘭控烏東親俄分子砲擊幼稚園 造成2名老師腦震盪

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
烏克蘭政府指控分離主義分子砲火狂轟民宅，擊中盧甘斯克地區一間幼稚園，雖無孩童傷亡，但造成兩名幼稚園老師腦震盪，及建築物嚴重受損。（擷取自推特）
烏克蘭政府指控分離主義分子砲火狂轟民宅，擊中盧甘斯克地區一間幼稚園，雖無孩童傷亡，但造成兩名幼稚園老師腦震盪，及建築物嚴重受損。（擷取自推特）

烏克蘭政府和烏東親俄分離主義分子17日互控率先開火攻擊對方。路透報導，烏克蘭政府指控分離主義分子砲火狂轟民宅，擊中盧甘斯克地區一間幼稚園。儘管砲擊沒有傷及正在上課的孩童，但造成兩名幼稚園老師腦震盪，及建築物嚴重受損。

美國「Buzzfeed News」目前派駐在烏克蘭的資深戰地記者米勒（Christopher Miller）推文表示，當地媒體和烏克蘭人權組織Proliska消息指出，這間幼稚園在17日早上9時慘遭砲擊，孩童當時正在上課。這場砲擊造成建築物嚴重受損，雖無造成孩童傷亡，但造成兩名老師腦震盪。

烏克蘭 俄羅斯

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