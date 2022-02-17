印度再禁大陸APP...華為印度辦公室遭搜查 專家嘆：政治拖陷商業

印度稅務官員周三 (2月16日)搜查中國科技巨頭華為的辦公室，顯示中印自2020年邊境衝突以來關係持續緊張。

華為印度公司稱，印度稅務官員搜查了華為印度公司在首都新德裡（New Delhi）郊區古爾岡（Gurgaon）和南部科技中心班加羅爾（Bangalore）的辦公室。

華為印度公司告訴法新社：「我們已被告知所得稅小組訪問了我們的辦公室，並與一些人員會面。」華為聲明補充，相信自己在印度的業務「堅守」當地法律，將與當局充分合作。

印度當局沒有立即發表評論。但當地媒體報導，有關部門官員們正在查看華為的財務文件、賬簿，了解華為的印度業務以及海外交易。

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院副研究員劉小雪告訴德國之聲，這背後肯定有政治的背景，但是企業希望淡化政治的反應。

她說：「正是因為政治，才把商業行為拖陷下去...在商言商，要說稅務有問題，要拿出法律。」

劉小雪說，這方面，中國政府無力施加影響，並提醒「去投資就要承擔風險」，應對中印關係的起伏。

中印關係緊張持續

法新社報導，中印自2020年兩國軍隊在有爭議的喜馬拉雅邊境地區發生致命衝突以來，新德裡和北京之間的關係一直很緊張。

此前據多家新聞媒體報導，印度內政部在2月14日禁止了54個源自中國的app，包括流行的遊戲「我要活下去」（Garena Free Fire）。

按手機用戶數量計算，印度是世界第二大市場，政府為禁止這些app提供了理由，稱它們威脅到印度的主權和完整。

其實早在2020年，印度政府就禁止了TikTok和其他一系列來自中國的流行短視頻app。

根據法新社，自喜馬拉雅山脈邊境衝突以來，印度的反華情緒日益高漲，引發了抵制鄰國商品的呼聲。

劉小雪提到，按印度說法，對中國貿易逆差，所以「中國在印度是賺錢的...印度拿的住中國，中國拿不住印度」。所以對印度來說，不要中國產品也沒關係。

然而，中國仍然是印度的重要經濟夥伴，據媒體報導，2021年的雙邊貿易額超過1250億美元。

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