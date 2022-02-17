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看準市場需求 工業富聯正在這兩國擴大設立智慧工廠

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
工業富聯（FII）執行長鄭弘孟。本報系資料照
工業富聯（FII）執行長鄭弘孟。本報系資料照

鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）正在中國大陸和越南這兩大製造業重鎮擴大智慧工廠自動化業務，此時新冠肺炎疫情和全球晶片吃緊造成供應鏈受阻，激發市場對相關解決方案的需求，尤其是以高科技和大數據為基礎的解決方案。

FII執行長鄭弘孟接受日經新聞專訪時說，FII已擬定大型計畫要攫取這些需求。他說：「我們目標是，到2025年時，幫助十大產業中最具指標性的十家公司興建經過認證的『燈塔工廠』，幫助100家龍頭企業實踐企業數位化，對1,000家企業引進數位解決方案，以及提供顧問服務給5,000家中小企業，從而建立一個可持續擴大規模的產業。」

「燈塔工廠」是指大量使用機器人、數據分析及人工智慧（AI）等智慧製造技術，且獲世界經濟論壇（WEF）認證的工廠。FII表示，截至2020年，FII和鴻海已有四座經過認證的燈塔工廠。

鄭弘孟說：「把事業版圖擴展至海外市場需要時間。我們將優先瞄準亞洲市場，以中國和越南為目標，這兩地有更多製造業活動。」

除了幫助其他企業實現工廠自動化，FII主要生產伺服器、雲端運算和網路產品，以及智慧手機與平板的機械零件，旗下客戶包括阿里巴巴集團、蘋果、亞馬遜、Google以及騰訊。

鄭弘孟表示，儘管面臨新冠肺炎疫情和晶片受擾，FII仍設法持續成長，這歸功於FII在自家工廠採用以數據驅動的自動化程序。他說：「我跟客戶說，即使受到疫情影響，我們的營收和獲利都持續成長，我們就是最好的證明。」

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