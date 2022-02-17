沙烏地阿拉伯女性就業限制放寬！近3萬名女性搶30職缺

沙烏地阿拉伯一則招聘30名女性火車司機的廣告吸引多達2.8萬名求職者，突顯該國長期對女性就業的一些限制終於得到紓解。

「衛報」報導，西班牙鐵路運營商Renfe表示，對學術背景和英語語言技能的評估幫助他們先刪去大約一半的候選人，並將在3月中旬完成剩餘面試。最終獲選的30名女性將先經歷一年的帶薪培訓，Renfe表示自己熱衷於為當地企業的女性創造機會。

此前沙烏地阿拉伯女性的工作機會僅限於教師和醫務人員等角色，因為她們必須遵守嚴格的性別規則，一直到2018年女性才被允許在該國開車，而近年在沙烏地阿拉伯王室推動王國開放和經濟多元化下，女性的勞動力參與率在過去5年中幾乎翻了一番、達到33%，女性現在也開始從事曾經僅限於男性和移民工人的工作。

以2021年第三季度為例，沙烏地阿拉伯工作女性的比例仍約為男性的一半、達到34.1%，女性失業率則是男性的3倍多、為21.9%。