英特爾CEO上任一年受訪 不爽投資人老唱衰改造計畫

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）上任剛屆滿一年，他給自己營運這家晶片大廠的首年給了A的成績。不過，投資人顯然以更嚴格的給分標準來看待英特爾。

沒人能否認這位60歲的執行長所具有的精力水準和雄心壯志。他正試圖以「如火如荼」的步調來重塑5,000億美元晶片產業的競爭版圖、讓英特爾逆轉命運，同時改變美歐產業政策。

然而，這項計畫是昂貴的，而且非常昂貴。基辛格正在美國俄亥俄州支出200億美元打造全世界最大晶片製造廠、本周宣布同意以54億美元買下以色列高塔半導體公司，是進軍晶圓代工事業的一環，他也計劃在歐洲擴張、敲定交易案並提高研發支出，這些都不利英特爾向來穩定的利潤率。這正在測試投資人的耐心，英特爾股價過去一年已下跌22%。

基辛格坦承不會一夕東山再起 但不滿投資人一直唱衰

基辛格接受彭博電視專訪時坦承，英特爾不會一夕就東山再起，但同時批評華爾街分析師一直持「唱衰」看法。 他說，他很不爽那些一直看空的投資人。不過，基辛格說，他相信其他人對於英特爾重振雄風、創造「新的老牌英特爾」感到興奮。

基辛格在16日播出的彭博電視節目「Bloomberg Studio 1.0」中表示：「從某些方面而言，我們比我所想像領先；在某些領域，我們並非如我所想般那麼遙遠。而眼前的龐大挑戰，確實非言語能述。」

看好半導體產業年銷售十年後達1兆美元 希望產品讓蘋果刮目相看

基辛格說，他正試圖克服十年來的「壞決定與差勁的執行」，而且給予設計團隊的目標，就是打造出更好的晶片。

基辛格表示：「我們必須創造出讓蘋果公司說，『這是比我能做出更好』的產品與技術。」

半導體產業銷售在去年首度突破5,000億美元大關，基辛格相信，未來十年銷售數字將增加一倍。隨著英特爾生產廣泛種類的晶片，該公司尋求變得比以往更具不可或缺的地位。

基辛格說：「這需要一些時間，但我們正穩步在路上。」

投資人「採觀望態度」 盼先見到穩住市占、毛利率改善

目前，像是NZS Capital這類投資者仍對英特爾力拚東山再起的行動採取觀望態度，該公司基金經理人巴斯蓋特表示：「我認為他值得因所作所為獲得好分數，但現實極為嚴峻，人們認為這需要花好幾季、甚至好幾年才能解決，或許不了解他在最初階段所面臨的挑戰。」

巴斯蓋特說，自家公司沒投資英特爾，是因為還有其他「馬力全開」的公司存在。英特爾必須展現更好的財務狀況，證明它能取得大型委託生產晶片的客戶，並停止市占流失的情況。

其他投資人也同意這樣的看法。英特爾過去一年股價的表現，在費城半導體指數30檔成分股中排名第27，接近墊底。此外，每一回英特爾發表財報時，股價都會大跌，這是投資人不樂見英特爾進展的訊號。

以英特爾的毛利率為例，預期今年將達52%左右。雖然這樣的毛利率在汽車產業看起來是很驚人的，但已經比英特爾的歷史水準低10個百分點，而且也低於同行。例如德州儀器（Texas Instruments）毛利率接近70%，超微上季則逼近50%。

英特爾股價16日收盤下跌0.4%至每股48.23美元，預定17日將召開法說會。

明星操盤手洛伯給基辛格「按讚」

不過，基辛格的努力贏得避險基金Third Point明星操盤手洛伯（Daniel Loeb）的讚賞。他16日在給投資人的信件中表示，英特爾「值得再看一眼」。

洛伯說：「我們對英特爾積極的投資計畫感到欣慰。我們知道英特爾重振的開端將是複雜且漫長的，而我們樂見基辛格先生為長期成長犧牲短期獲利。」