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俄撤軍說假的 美：近日又有7000名俄軍抵達烏國邊境

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進畫面。路透
圖為俄製T-72B3主戰坦克向俄烏邊境挺進畫面。路透

俄羅斯15日宣布撤離在烏克蘭邊境的部分軍隊，16日公布戰車返國的影片；但美國16日指近日又有7000名俄軍抵達烏國邊境，國務卿布林肯表示，以俄軍集結狀況來看，俄羅斯總統普亭依然可能「扣下扳機」，可能是今天、明天或這周。

「我們持續掌握到的是，俄羅斯可能在任何時刻藉口發兵，為侵略烏克蘭尋求正當性。」一名拜登政府資深官員舉例，例如在親俄的烏克蘭東部頓巴斯地區發起各種挑釁事件、宣稱北約的陸海空行動侵入俄羅斯領土；他預計俄羅斯官媒近期會有越來越多的假新聞。

美國總統拜登16日與德國總理蕭茲（Olaf Schol）通話，英國首相強生（Boris Johnson）同日也與聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）通話，都在討論烏克蘭情勢。

白宮表示，一旦俄羅斯侵略烏克蘭，需要跨大西洋持續協調外交和嚇阻手段，並強化北約東翼。

俄國指，英美宣稱俄將在16日動武是歇斯底里的戰爭宣傳，俄國國防部公布影片，宣稱戰車、裝甲車、自走砲部隊正在撤離克里米亞半島。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）會晤美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin ）時表示，樂見俄國撤軍，但俄羅斯向來會把軍隊來來去去調動，所以光是看到部隊、戰車移動，不能證明真的在撤軍。

布林肯（Antony Blinken）接受媒體專訪表示，俄國言行不一，美國至今沒看到「有意義的撤軍」，相對地，美國發現俄軍持續集結在烏國邊境，已能為2014年以降、再次侵略烏克蘭打前鋒。

布林肯表示，普亭（Vladimir Putin）依然可能「扣下扳機」，可能是今天、明天或這周。

一名白宮資深官員表示，俄國說的「是假的」，最近幾日俄羅斯在烏克蘭邊境又增兵7000，俄表面宣稱撤軍降溫，私下持續備戰。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，拜登清楚告訴她和財政部長葉倫（Janet Yellen），若俄羅斯發動侵略，就要實施立即且嚴重的經濟報復，與盟友合作可確保制裁手段有效且不傷害美國經濟；她也說，俄羅斯入侵傷害的是全球經濟，不單單是美國，拜登政府正全力遏止此事。

西方國家透過密集外交盼阻止軍事衝突，歐洲和美國防長17日將在布魯塞爾開會討論，布林肯和美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）將前往德國參加慕尼黑安全會議，以變動中的烏克蘭情勢為重點。

此外，賀錦麗還將分別會晤北約、波羅的海3國官員，資深官員表示，賀錦麗將重申美國對北約「集體防禦」的神聖承諾。

烏克蘭 俄羅斯

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