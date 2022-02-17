快訊

桃機傳破產？爆舉債將突破百億 交部否認擬助增資

評／烏克蘭大誤判？15萬俄軍拉攏中國卻團結了北約

應用材料營收創新高 本季仍受供應鏈問題影響

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）。（路透）
半導體設備龍頭應用材料（Applied Materials）。（路透）

半導體設備供應大廠應用材料（Applied Materials）16日公布上季營收創單季最高紀錄，因晶片業者對半導體生產設備需求強勁，但當前財測低於市場預期，顯示供應鏈問題仍影響業務。

應材公布，上季營收成長21%至62.7億美元，淨利大增58%至17.9億美元，每股盈餘2美元，都優於分析師預估。

上季財報亮眼，激勵應材股價在16日收盤後一度大漲4.3%，稍後漲幅收斂至2.3%，報每股140.96美元。

應材預估本季營收達60.5億至66.5億美元，中間值低於分析師平均預估的63.8億美元。

應材是供應台積電、三星電子與英特爾等晶片大廠的半導體生產設備大廠之一，然而，近月來的運輸延誤和關鍵零件短缺，已使得晶片業者難以提高產量，也讓應材等設備廠在市場需求激增之際，無法獲得全面收益。

應材執行長狄克森（Gary Dickerson）表示：「雖然供應環境依然面臨挑戰，應材正竭盡所能交貨給客戶，而且我們寫下歷來最高單季營收紀錄。」

狄克森說：「我們對2022年和之後的展望非常正面，因長期現實趨勢帶動我們的市場結構性向上，而應材廣泛的技術組合讓我們布局良好，能獲取我們服務市場的更大市占。」

延伸閱讀

Intel透露將對外授權x86架構 可能提供「x86 + Arm」等異構設計產品

美光大調價 帶動台廠漲價潮

Type-C商機來了 台廠競逐

Intel證實以54億美元收購以色列晶片代工業者Tower Semiconductor 擴展IDM 2.0發展政策

相關新聞

美餐飲外送巨擘DoorDash股價激漲逾30% 因訂單數創新高

美國餐飲外送一哥DoorDash周三公布，該公司應用程式上季的訂餐數創下新高，顯示疫情的威脅雖然消退，但養成的用餐習慣保...

Fed會議紀錄顯示準備升息 未暗示3月升息1碼或2碼　

美國聯準會（Fed）16日公布1月底的會議紀錄顯示，決策官員認為應盡快展開升息、對居高不下的通膨保持警戒，必要時加快移除...

輝達揮別安謀後的首份財報亮麗 前景看好 但股價不捧場

美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia），本月稍早放棄以400億美元收購安謀（Arm），周三公布的最新財測沒能驚豔投資人，股...

油價衝高後挫跌3%因伊朗談判前景佳 金價續攻1,900美元

國際油價走勢動盪，儘管16日收盤大漲超過1%，但收盤後抹去漲勢並加速回跌，西德州原油跌幅達3%左右，因伊朗最高核談判代表...

美元回跌 Fed會議紀錄不如預期鷹派

美元指數周三下跌，觸及上周五以來最低水準，此前聯準會（Fed）會議紀錄顯示，決策者未設定具體的升息步調，反映立場不如市場...

美股漲跌互見 投資人消化Fed會議紀錄和俄烏局勢

美股三大指數周三（16日）漲跌互見，標普500指數勉強收在平盤之上，道瓊和那指小跌，美國聯準會（Fed）發布的會議紀錄顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。