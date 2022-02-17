應用材料營收創新高 本季仍受供應鏈問題影響
半導體設備供應大廠應用材料（Applied Materials）16日公布上季營收創單季最高紀錄，因晶片業者對半導體生產設備需求強勁，但當前財測低於市場預期，顯示供應鏈問題仍影響業務。
應材公布，上季營收成長21%至62.7億美元，淨利大增58%至17.9億美元，每股盈餘2美元，都優於分析師預估。
上季財報亮眼，激勵應材股價在16日收盤後一度大漲4.3%，稍後漲幅收斂至2.3%，報每股140.96美元。
應材預估本季營收達60.5億至66.5億美元，中間值低於分析師平均預估的63.8億美元。
應材是供應台積電、三星電子與英特爾等晶片大廠的半導體生產設備大廠之一，然而，近月來的運輸延誤和關鍵零件短缺，已使得晶片業者難以提高產量，也讓應材等設備廠在市場需求激增之際，無法獲得全面收益。
應材執行長狄克森（Gary Dickerson）表示：「雖然供應環境依然面臨挑戰，應材正竭盡所能交貨給客戶，而且我們寫下歷來最高單季營收紀錄。」
狄克森說：「我們對2022年和之後的展望非常正面，因長期現實趨勢帶動我們的市場結構性向上，而應材廣泛的技術組合讓我們布局良好，能獲取我們服務市場的更大市占。」
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