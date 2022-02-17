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美餐飲外送巨擘DoorDash股價激漲逾30% 因訂單數創新高

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
美餐飲外送巨擘DoorDash周三公布訂單數創新高，激勵股價在盤後交易大漲逾30%。路透
美餐飲外送巨擘DoorDash周三公布訂單數創新高，激勵股價在盤後交易大漲逾30%。路透

美國餐飲外送一哥DoorDash周三公布，該公司應用程式上季的訂餐數創下新高，顯示疫情的威脅雖然消退，但養成的用餐習慣保留了下來，激勵股價在盤後交易大漲36%。

用戶去年第4季下單3.69億筆，比起一年前大增35%。他們較常叫餐，訂單金額也增加36%到112億美元，遠高於華爾街預估的106億美元。

疫情期的封鎖措施限制了室內用餐，消費者開始習慣點餐外送，嘉惠2020年上市的DoorDash。該公司在美國餐飲外送銷售額的占比達58%，在便利商店和雜貨店等其他類別也取得成功，提升其成為物流巨擘的雄心。

總部在舊金山的DoorDash周三發表聲明說，上季營收增加了34%到13億美元。這符合彭博彙整數據得到的分析師平均預估值12.9億美元。

但DoorDash也警告投資人，「好幾件事仍存在重大不確定性：疫情持續、缺工影響、通貨膨脹和其他總經因素」。

為避免需求放緩，DoorDash「積極」投資於擴大其全球業務和新服務，這導致調整後稅息折舊及攤銷前利潤僅4,700萬美元，低於分析師先前預估的7,380萬美元。DoorDash財務長Prabir Adarkar說：「我們專注在擴大規模，利用核心的美國餐飲業務的利潤來發展新領域。」

基於美國餐飲市場不斷成長以及對新類別和國際市場的投資，DoorDash預測本季訂單的總價值可達114億到118億美元間。

彭博情報分析師Mandeep Singh表示，儘管消費者對點餐外送的需求大致保持彈性，但這一行的競爭加劇，增加非食品類別的訂單將是維持成長的關鍵。DoorDash去年12月推出一項超快速雜貨配送的測試方案，以搭上Gopuff、Gorillas Technologies和Getir等新創公司帶動的即時商務熱潮。

Adarkar說，非餐廳服務的下單用戶數穩步成長，在12月增加了14%。

Singh指出，這個結果表明，DoorDash擴展到新的外送垂直領域協助了銷量成長，並透過DashPass會員服務增加其吸引力。

根據DoorDash，截至2021年底，DashPass會員服務的註冊人數超過1,000萬。

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