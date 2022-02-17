Fed會議紀錄顯示準備升息 未暗示3月升息1碼或2碼　

美國聯準會（Fed）16日公布1月底的會議紀錄顯示，決策官員認為應盡快展開升息、對居高不下的通膨保持警戒，必要時加快移除政策的寬鬆度。不過官員也認為，任何決定都將取決於逐次會議對通膨和其他數據的分析。

會議紀錄指出，Fed準備好對抗1980年代以來最快速的物價上漲。決策官員表示，雖然仍預期通膨將在今年回落，但若沒有回落，他們將準備更快速升息。

會議紀錄顯示：「多數與會者指出，如果通膨率沒有如他們預期那樣下降，委員會以比他們目前預期更快的速度撤走寬鬆政策將是合適的。」

Fed官員表示，目前經濟的強度和當前高度的通膨步調，會讓升息速度比2015年展開那輪緊縮周期更快是合理的，當時是每次會議升息1碼。一些分析師認為這樣的聲明，或許代表Fed今年底前的每次會議都會升息。

雖然會議紀錄強調「維持靈活度」的重要性，但對於3月預期的升息幅度或縮減資產負債表的計畫卻未透露新線索，更未暗示會在3月會議上以升息2碼來展開本輪升息周期，這使得投資人認為這次的會議紀錄比預期落篇鴿派。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家薛佛森（Ian Shepherdson）表示：「由於沒有明確討論開始縮表的日期，或3月升息50個基點的想法，會議紀錄沒有預期的那麼鷹派，但考量到1月會議後通膨和薪資數據都比預期差，紀錄中的說法也不代表最終定論」。

面對通膨竄升，Fed官員加快削減購債額度，目標是在3月中旬結束購債計畫。1月會議上，官員還討論到今年稍晚的資產負債表縮表計畫，「許多與會者認為，形勢可能支持今年晚些時候開始縮減資產負債表規模」。

會議紀錄顯示，儘管對通膨居高不下感到意外，但「與會者強調，適當的政策路徑將取決於經濟和金融發展及其對預期的影響，以及圍繞預期的風險」，Fed決策者「將在每次會議上更新他們對合適政策立場設定的評估」。