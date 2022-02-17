油價衝高後挫跌3%因伊朗談判前景佳 金價續攻1,900美元

國際油價走勢動盪，儘管16日收盤大漲超過1%，但收盤後抹去漲勢並加速回跌，西德州原油跌幅達3%左右，因伊朗最高核談判代表推文說，各方接近達成協議，可能為美國解除對伊制裁措施鋪平道路；黃金價格上漲，因烏克蘭地緣政治局勢的不確定性刺激市場對黃金的避險需求。

國際油價收盤勁揚逾1%，收盤後重挫3%

紐約西德州中級原油3月期貨17日盤初大跌2.96%，報每桶90.89美元，一度跌至90.62美元，逆轉16日上漲1.7%至每桶93.66美元的走勢。

布蘭特原油4月期貨16日收盤後下跌1.83美元，報每桶91.45美元，逆轉收盤時1.6%的漲勢，原先16日結算價報每桶94.81美元。

伊朗最高核談判代表、副外交部長巴格瑞卡尼（Ali Bagheri Kani）在推特上表示，與世界大國就恢復核協議進行的努力「比以往任何時候都更接近」達成協議。然而，在如何實現伊朗縮減核活動、換取鬆綁制裁方面仍存在重大分歧。

石油期貨本周劇烈波動，交易人士努力跟上地緣政治的新發展。俄羅斯與烏克蘭之間的緊張局勢加劇市場動盪，人們擔心，在全球市場供應緊張的情況下，主要產油國的供應中斷可能會將油價推高至每桶100美元。

花旗大宗商品研究全球主管Edward Morse表示：「市場一直在對當前以及未來局勢做出反應，每天的局勢變化都是模糊不清的。」

金價上漲，續往1,900美元進攻

金價周三上漲，因烏克蘭地緣政治不確定性推動避險需求。

現貨黃金價格16日收盤上漲0.87%，報每英兩1,869.80美元。美國黃金期貨收跌0.8%，報1,871.50美元。

OANDA資深市場分析師Edward Moya表示：「黃金吸引了眾多尋求保護的投資者，因為他們意識到俄烏局勢不會很快得到解決。」

他說：「金價有明顯的上漲趨勢。然而，在某些時候，若聯準會有更激進的緊縮政策預期，黃金將會遭到拋售。」

聯準會公布上月底的會議紀錄顯示，決策者同意是該緊縮貨幣政策，但也認為政策將取決於逐次會議對數據的分析。會議紀錄發布後，金價守住漲幅。

銀價上漲0.9%，至每英兩23.56美元，白金上漲3.3%，至1,059.60美元， 鈀金上漲1.4%，至2,279.71美元。