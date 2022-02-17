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美元回跌 Fed會議紀錄不如預期鷹派

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元指數周三下跌，觸及上周五以來最低水準，此前聯準會（Fed）會議紀錄顯示，決策者未設定具體的升息步調，反映立場不如市場所預期般的鷹派。

美元指數16日跌0.19，報95.81。

歐元兌美元小幅升值0.03%，報1.1376美元。

美元兌日圓貶值0.08%，報1美元兌115.52日圓。

Fed公布1月25-26日會議紀錄顯示，決策官員一致認同，隨著通膨對經濟的影響擴大，且就業市場強勁，是時候緊縮貨幣政策，但任何決定都將取決於每次會議對數據的分析。

策略師表示，會議紀錄顯示，決策者可能不像投資者擔心的那樣鷹派。

Monex USA交易部副總裁John Doyle表示：「委員們不如一些人預期的那樣激進，美元 的溫和拋售反映了這一點。」

「無論如何，我們對這份會議紀錄持保留態度，因為這次會議是在近期出爐的消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據發布之前，而這些數據遠高於預期。」

在地緣政治方面，美國和北約表示，俄羅斯周三仍在烏克蘭附近集結軍隊，儘管莫斯科 堅稱在撤軍。

俄羅斯國防部表示，在烏克蘭附近的南部和西部軍區舉行演習後，俄羅斯軍隊正在撤離 。俄羅斯盧布兌美元升值0.73%，至75.14盧布。

英鎊兌美元升值0.44%，報1.3593美元。稍早數據顯示，英國通膨率攀抵5.5%，達到近30年來高點。英國央行自去年12月以來已兩次升息，金融市場預期英國央行在3月17日的下次會議進一步升息。

在加密貨幣方面，比特幣下跌0.7%，至44,271美元。

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