美股漲跌互見 投資人消化Fed會議紀錄和俄烏局勢

美股三大指數周三（16日）漲跌互見，標普500指數勉強收在平盤之上，道瓊和那指小跌，美國聯準會（Fed）發布的會議紀錄顯示，雖然Fed打算開始提高利率以打擊通膨，但具體決定取決於每次會議的情況。

道瓊工業指數跌54.57點，或0.16%，收報34,934.27點，標普500指數微漲3.94點，或0.09%，收報4,475.01點；那斯達克指數跌15.66點，或0.11%，收報14,124.10點。

會議紀錄顯示，Fed決策官員一致認同，「很快適合」把基準隔夜利率從近零水準往上調，但他們將在每次會議中重新評估升息時程表。

DRW交易公司策略師Lou Brien表示：「Fed的鷹派立場並不像之前認為的這麼強硬，這個事實似乎暫時挽救了股市。市場原本擔心，聖路易聯準銀行總裁博拉德的激進政策立場會更為普遍，但情況似乎並非如此。」

美國三大股指盤中大多維持大跌的情況，投資人評估，這是因持續變化的地緣政治緊張局勢，加上許多數據顯示美國經濟正在升溫，強化Fed積極升息的預期。

在Fed發布會議紀錄後，標普500指數反彈、收復失地，那指和道指小幅收低。

LPL金融公司首席市場策略師Ryan Detrick說：「Fed似乎沒有造成太大的震盪，並未拋出我們六周前看到的那種鷹派言論，這使很多投資人鬆了一口氣。」

根據美國15日公布的經濟數據，零售銷售大幅反彈，工業生產優於預期，核心進口物價創新高。Detrick對此表示：「今天的零售數據非常強勁，證明消費者依然非常穩健，對未來的經濟是好兆頭」

美國和北約（NATO）仍對俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊感到擔憂，駁斥俄國日前提出正在撤軍的聲明，並對俄國總統普亭希望透過談判以化解危機的意願提出質疑。

即便如此，地緣政治緊張局勢似乎有所緩和。Detrick說：「這可能是『沒有消息就是好消息』的情境。隨著整體風險在過去兩天持續下降，全球市場已平靜下來。」

在標普500指數的11大類股中，有八個類股收漲，能源股漲最多，金融股持平，科技股和通訊服務類股收跌。

美國媒體集團Viacom上季獲利不如預期，拖累股價暴跌17.8%。空中民宿頻台Airbnb上季營收優於預期，受旅宿需求大幅反彈所帶動，助攻股價上漲3.6%。

能源業者Devon上季財報優於市場預期，提振股價上揚4.7%。

航太巨擘洛克希德馬丁（Lockheed Martin）上漲1.2%，受惠於稍早雀屏中選，將與美軍研發開發新一代美國海軍陸戰隊5G通訊原型機。

網路設備製造商思科（Cisco）上季營收優於市場預估，激勵盤後一度大漲5%。