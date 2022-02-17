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台積電、聯電ADR回跌 日月光奮力翻紅

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電

台股ADR周三（16日）漲跌互見，台積電ADR收跌，收盤價較台北交易股票溢價率為6.62%。日月光ADR午盤後奮力由黑翻紅。

道瓊工業指數16日收盤下跌54.57點，跌幅0.16%，收34,934.27點；標普500指數上揚3.94點，漲幅0.09%，收4,475.01點；那斯達克指數下跌15.67點，跌幅0.11%，收14,124.09點。

費城半導體指數小漲1.24點，漲幅0.03%，收3,555.69點。

以下是台股ADR各股收盤報價：

個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）

日月光投控ASX 7.55 +0.53%

中華電 CHT 43.69 +0.53%

台積電 TSM 123.60 -0.74%

聯電 UMC 9.82 -0.81%

資料來源：彭博資訊

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