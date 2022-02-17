習近平:請批准歐中投資協定 馬克龍:請快簽國際公約

(德國之聲中文網) 在電話交談中，馬克龍介紹了法方對當前烏克蘭局勢的看法，習近平則強調各方應堅持政治解決之大方向，通過對話協商尋求烏克蘭問題的全面解決。通話結束後，法國總統府發布通告稱，法中雙方領導人都同意有必要尋求對話從而推動緩和烏克蘭局勢；總統府還表示，習近平在通話中表示完全支持貫徹明斯克協議。

此次通話的另一個焦點議題則是處於擱置狀態的《歐中投資協定》。歐中雙方2020年底完成了該協定的談判，原計劃在今年上半年法國擔任歐盟輪值主席國期間由歐洲議會正式批准通過。但是，不少歐洲議員對該協定草案文本沒能明確制訂杜絕強制勞動之條款感到不滿，且隨著歐中雙方因新疆人權等一系列問題產生摩擦、互相出台制裁措施，該協議已經被歐洲議會擱置。

在通話中，習近平表示，"中歐雙方應該共同努力，凝聚最大公約數，推動中歐關系得到新發展。中方願同法方一道，推動中歐領導人會晤成功舉行，共同辦好新一輪戰略、經貿、綠色、數字、人文高層對話，推進中歐投資協定批准生效進程，切實惠及雙方人民。"馬克龍則說，作為今年上半年歐盟輪值主席國，法方將全力推進歐盟同中國之間的積極議程，同中方共同努力，推動歐中領導人會晤取得成功，推動歐中關系向前發展，希望歐中投資協定批准生效取得進展。法國總統府在通話後的聲明中還披露，馬克龍還向習近平強調，法方以及歐方期待中國批准有關勞工權益保護、杜絕強制勞動的"基本國際公約"。而在《歐中投資協議》草案文本中，中方只是模糊地承諾"持續致力於"簽署《國際勞工組織公約》。

法中兩國領導人還就伊朗核問題交換了看法，雙方都認為需要加強共同努力，爭取與伊朗就核問題達成協議。

除了上述熱點議題，馬克龍與習近平還就法中雙邊合作達成了多項共識。雙方將加強農業合作，中方歡迎法國更多符合中方要求的農食產品企業在華注冊。深化兩國之間地"綠色制造合作伙伴"倡議，為對方企業在本國發展提供公平、公正、非歧視的營商環境。中方將支持更多法國銀行和金融基礎設施接入人民幣跨境支付系統，並根據有關程序和標准，"積極審批"法資銀行有關金融資格申請。支持兩國航空企業以多種形式深化合作，推進飛機相互適航認證。兩名領導人還提到要"加強兩軍各層級對話交流"。

(路透社、新華社等)

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