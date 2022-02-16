三星想要超越台積電？策略轉彎擬聯手「聯電 」

據調研機構《DIGITIMES Research》統計，2021年的全球代工市場，台積電市場份額為59.5%，在7/5nm細分市場幾乎完全佔據主導地位。三星排名第二，非存儲業務收入約佔台積電總收入的三分之一，而代工業務僅佔台積電總收入的14.5%。

報告顯示，全球top10代工廠排名由高至低分別為：台積電、三星、聯電、格芯、中芯國際、華虹、力積電、Tower、世界先進以及東部高科，除了Tower與世界先進排名調換外，其餘廠商排名與2020年相同，排名前5位的市場份額佔比接近90%。

《DIGITIMES Research》指出，三星或許想要超越台積電，但其非存儲業務部門負擔不起巨額的資本支出或研發費用，而台積電2022年資本支出預計將超過400億美元。因此，三星不會分拆晶圓代工業務。在某種程度上，三星可能會在節點升級方面擊敗台積電，或者贏得一兩個客戶，但總體而言，幾乎無法對台積電的全球領導地位構成重大威脅。



由此判斷，三星最有可能的運作模式是與戰略夥伴的縱向或/和橫向整合。三星可能會與聯電合作，甚至提前付費以確保生產能力。三星不僅關注CIS相關的合同業務，並且已經進入了聯電的前5名客戶，預計將進入前3名。三星與聯電在28nm領域的合作，使三星能夠集中精力開發先進工藝。

聯電在台灣也有與台積電類似的生態系統支持。政府的激勵措施並不偏袒台積電。如果聯電想出一些策略，比如從台積電挖角年輕人才，可能會對台積電構成新的威脅。

另外，雖然有傳言稱台積電正在為英特爾量身定製3nm工藝，但英特爾和聯電仍有可能進行合作。由於聯電已宣布不再開發7nm以下的更先進工藝，因此在技術發展方面不會對英特爾或三星構成威脅，而是在業務部署方面產生合作的機會。

報告進一步指出，排名在聯電之後的玩家基本不會對領先者造成威脅。在地緣政治緊張的情況下，二線代工廠沒有資格參與頂級代工廠的全球競爭。晶圓代工行業的產業秩序和分工模式將在2022-2025年保持相當穩定。