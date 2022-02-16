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美大投銀狂加薪很羨慕？同在華爾街的這些人領更多

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
最新數據顯示，美國頂尖私募股權基金去年提列給旗下每名員工的薪酬，至少是華爾街大型投資銀行的兩倍多。路透
最新數據顯示，美國頂尖私募股權基金去年提列給旗下每名員工的薪酬，至少是華爾街大型投資銀行的兩倍多。路透

為留下人才，從高盛到摩根士丹利等華爾街知名銀行紛紛大調員工薪酬，令人羨慕，而最新數據顯示，美國頂尖私募股權基金去年提列給旗下員工的薪酬支出，至少是那些大型投銀的兩倍多，凸顯權力和資金朝這些華爾街較不受監管的角落轉移。

根據倫敦金融時報（FT）計算的資料，受惠於股市上漲的獲利，黑石集團、KKR、凱雷集團（Carlyle）三大私募股權基金，去年為每位員工提列200萬美元薪酬。這個數字至少是高盛、摩根士丹利、摩根大通旗下企業與投銀部門的兩倍。

若再納入阿瑞斯（Ares）和阿波羅，五大上市私募股權基金去年共提列232億美元的薪酬與福利，給合計約11,700名員工。

相較下，高盛集團提列近180億美元給旗下43,900名員工，相當於每名員工可分到約40萬美元。投銀顧問公司Evercore去年搭上企業併購交易金額衝上5.8兆美元的熱潮，因而提列約19億美元的薪酬與福利，給旗下1,850名員工，每人約可分得95萬美元，已是所有銀行最多。

私募股權產業的員工薪酬暴增，凸顯這些常用槓桿收購的公司快速擴張所取得的進展，他們已成長為多元化的金融機構，且不必像競爭同業一樣，聘僱那麼多人在法遵或其他後台的部門來運作。

高盛執行長蘇德巍和小摩執行長戴蒙，去年薪酬達3,500萬美元，但這個數字可能只是黑石集團共同創辦人蘇世民（Stephen Schwarzman）、KKR的克拉維斯（Henry Kravis）和羅伯特（George Robert）同期所賺的一部分。

2020年，蘇世民的薪資和分紅至少達到6.15億美元，克拉維斯和羅伯特獲得約9,000萬美元。黑石集團和KKR尚未公布他們去年賺多少。

摩根 華爾街 薪資

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