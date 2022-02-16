日本日用品大廠花王宣布漲價 反被超市下架抵制
日本日用品大廠花王本月稍早宣布將調漲尿布、洗衣精等產品價格，但第一個對此做出反彈的竟不是消費者，而是東京地區最大的折扣超市，宣布將下架花王產品。
彭博資訊報導，總部位在橫濱的OK超市16日表示：「公司重新檢討與花王的關係和全面評估販賣的商品陣容後，已決定停售500項花王產品中的部分產品（145項）。公司將繼續秉持『高品質、Everyday Low Price』的口號，希望消費者繼續支持。」
不過，OK也暗示隨時可能改變心意，表示將會因應顧客要求，考慮恢復販售花王產品。
OK超市的決策提醒日本的製造商和零售商，在苦於數十年長期通縮和低薪困境的日本，調漲價格仍是一項充滿風險的舉動。
日本的通膨依然低迷，許多企業仍持續自行吸收數十年來最高的原料成本，不願冒著流失客戶的風險調漲售價。
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