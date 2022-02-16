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突破供應鏈中斷窘境 韓國晶片製造商投逾1兆擴大國內投資

集微網 / 集微網
三星電子。路透
三星電子。路透

據韓聯社報導，韓國工業部表示，在全球競爭加劇和供應鏈中斷的情況下，韓國晶片製造商承諾今年將擴大國內投資，總投資額將超過56.7萬億韓元(約新台幣1.3兆元)。

最近，韓國半導體產業協會以三星電子SK海力士等會員為對象，對其新年投資計劃進行了問卷調查，並發表了上述計劃。

據產業通商資源部透露，如果全部執行，將比去年的51.6萬億韓元增加10%左右。

產業資源部表示，到2022年，大型半導體企業將投資53.6萬億韓元，小型半導體企業將投資1.3萬億韓元。為支援產業，政府將增加對相關產業園區的設備投資，並設立行政支援機構。

政府還決定，今年將半導體專業大學的招生名額增加到700名，並每年為培養1200名半導體專業人才而開設新的教育課程。

半導體 三星電子 SK海力士

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