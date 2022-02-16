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不急著跟進Fed升息腳步？美銀曝新興亞洲央行的3個理由

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
菲律賓央行本周將舉行貨幣政策會議，一般預料仍將維持利率不變。圖／路透
菲律賓央行本周將舉行貨幣政策會議，一般預料仍將維持利率不變。圖／路透

美國聯準會（Fed）今年將啟動一系列升息行動，以抑制居高不下的通膨。經濟學家認為，新興亞洲央行可望展現耐心，聚焦本國需求復甦，不太可能急著跟進Fed升息腳步。

CNBC報導，美國銀行（BofA）經濟學家團隊上周發布研究報說，儘管Fed「急遽轉鷹」，亞洲新興市場的央行此刻並「不急著」追隨Fed的升息腳步。

美銀報告寫道：「由於政策行動落後通膨曲線的顧慮微乎其微，新興亞洲貨幣當局大多可能維持自己的步調，注意力更集中在國內需求復甦。」

今年Fed將多次升息的可能性升高，使全球市場波動最近加劇。往年，這種情況每每打擊亞洲新興經濟體， 因為美元和美國公債殖利率隨之勁揚，可能觸動資金逃離亞洲。

然而，美銀經濟學家列舉三大理由，說明新興亞洲這回可暫時耐心觀望：

一，消費者物價漲勢溫和：消費者物價指數（CPI）年增率可望大致維持與政策目標相符，讓此區亞央行得以依據自己的步調來調整貨幣政策。

二，內需成長仍疲軟：美銀預測 ，2020-2022年期間，新興亞洲國內生產毛額（GDP）成長率仍將低於疫前趨勢水準。相形之下，美國以及亞洲除外的新興市場在縮短與疫前差距方面，已大有斬獲。

三，外匯存底和經常帳盈餘提供緩衝：新興亞洲地區的外匯存底持續擴增， 而且擁有經常帳盈餘，即使大宗商品進口大於出口亦然。這提供充裕的緩衝，有助於緩和資本外流壓力。

美銀報告說：「我們相信，除了中國人民銀行是例外，新興亞洲央行將會以自己的步伐逐步收緊貨幣政策，而不是緊跟在Fed之後亦步亦趨。」

中國大陸經濟去年率先全球重拾成長，但後來移除刺激措施和收緊政策，已導致內需急遽放緩。

瑞穗銀行經濟學家陳文興（Tan Boon Heng：音譯）說，從泰國、馬來西亞、印尼和菲律賓央行最近的貨幣政策聲明也可察覺，這些亞洲央行「展現很大的耐心」，因為國內「成長復甦不是付諸厥如就是瞠乎其後」，促使這幾國央行利率政策全都按兵不動。

陳文興說，菲律賓央行本周會後仍可望維持政策不變，跟已經收緊貨幣政策抗通膨的南韓和新加坡央行形成「鮮明對比」。

Fed 美國 通膨 升息

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