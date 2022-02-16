3萬美元有找 鴻海替Fisker代工PEAR電動車接受預訂

Fisker由鴻海代工的PEAR電動車開始接受預訂，這款都會型五人座電動車稅前補助前建議售價29,900美元（約新台幣83.4萬元）起跳，要等到2024年才交車。受此消息激勵，Fisker周二股價大漲8.7%。

鴻海為Fisker代工「PEAR」，是「個人電子自動革命」的縮寫，是Fisker推動的第二款車。Fisker發表的第一款車電動休旅車 Ocean 將於11月生產。按目前的生產計畫，PEAR將在鴻海的俄亥俄州廠生產，未來一年預計生產25萬輛 。

Fisker執行長 Henrik Fisker說：「PEAR將標榜最新的技術，是設計優美，價格實惠的都會行動工具。」

Fisker在新聞稿中，強調 「直覺操控、跑車駕馭、智慧容納，且著重業界第一」。新聞網站Electrek認為，所謂業界第一，可能指的售價，業界低於3萬美元的電動車，在美國僅有日產汽車一款，但已有多年未更新。Electrek認為，若PEAR補助前售價真的只賣29,900美元，2024年推出時應能迅速爭取到廣大用戶。