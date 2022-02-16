快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

3萬美元有找 鴻海替Fisker代工PEAR電動車接受預訂

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
PEAR尚未正式發表，只知道售價相當親民。美聯社
PEAR尚未正式發表，只知道售價相當親民。美聯社

Fisker由鴻海代工的PEAR電動車開始接受預訂，這款都會型五人座電動車稅前補助前建議售價29,900美元（約新台幣83.4萬元）起跳，要等到2024年才交車。受此消息激勵，Fisker周二股價大漲8.7%。

鴻海為Fisker代工「PEAR」，是「個人電子自動革命」的縮寫，是Fisker推動的第二款車。Fisker發表的第一款車電動休旅車 Ocean 將於11月生產。按目前的生產計畫，PEAR將在鴻海的俄亥俄州廠生產，未來一年預計生產25萬輛 。

Fisker執行長 Henrik Fisker說：「PEAR將標榜最新的技術，是設計優美，價格實惠的都會行動工具。」

Fisker在新聞稿中，強調 「直覺操控、跑車駕馭、智慧容納，且著重業界第一」。新聞網站Electrek認為，所謂業界第一，可能指的售價，業界低於3萬美元的電動車，在美國僅有日產汽車一款，但已有多年未更新。Electrek認為，若PEAR補助前售價真的只賣29,900美元，2024年推出時應能迅速爭取到廣大用戶。

日產 美國 休旅車

延伸閱讀

長榮航太布局三核心 跨足電動車

鴻海大跨界 搶進遠距醫療

電動車新創Canoo 傳再爆高階主管出走潮

日經：鴻海擬與Vedanta在印度合建晶片廠

相關新聞

3萬美元有找 鴻海替Fisker代工PEAR電動車接受預訂

Fisker由鴻海代工的PEAR電動車開始接受預訂，這款都會型五人座電動車稅前補助前建議售價29,900美元（約新台幣8...

俄烏危機暫解 比特幣勁揚

在俄烏兩國地緣政治緊張趨於緩解下，加密貨貨幣漲勢也隨美股開高全面勁揚，根據 CoinGecko 數據，比特幣在過去24小...

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

根據美銀（BofA）15日公布的最新調查，基金經理人認為，美股標普500指數必須要跌入空頭市場，而且廣泛的股票指數要跌回...

美銀：經理人怕動盪 加碼現金部位至疫情初來最高

根據美銀的調查，投資人正提高現金的資產配置，凸顯許多基金經理人為防範全球市場動盪做準備。

美元指數下跌 投資人消化烏克蘭危機最新消息

美元周二走低，投資人消化俄烏危機的最新消息，美國總統拜登說俄羅斯仍有可能進攻烏克蘭後，美元指數尾盤一度縮減部分跌幅。

俄羅斯部分撤軍說緩和市場焦慮 油價金價小麥玉米大跌

油價下跌，因俄羅斯表示部分部隊開始返回駐地，緩和先前導致價格大漲的地緣政治緊張局勢。黃金創兩周多最大跌幅，玉米和小麥也大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。