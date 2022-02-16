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美銀：經理人怕動盪 加碼現金部位至疫情初來最高

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
根據美銀的調查，投資人正提高現金的資產配置，凸顯許多基金經理人為防範全球市場動盪做準備。圖/美聯社
根據美銀的調查，投資人正提高現金的資產配置，凸顯許多基金經理人為防範全球市場動盪做準備。圖/美聯社

根據美銀的調查，投資人正提高現金的資產配置，凸顯許多基金經理人為防範全球市場動盪做準備。

美銀15日公布，對合計管理1兆美元資產的基金經理人所做的調查顯示，投資人本月平均現金持有量躍增至5.3%，高於1月的5%，這代表是2020年5月新冠疫情爆發初期以來的最高水準。

許多主要資產類別今年來開局走勢動盪，從年初以來，追蹤全球股票的 MSCI世界指數下跌近6%，而彭博資訊追蹤公債和公司債的多元債券指數同期間下跌3.5%。

隨著市場日益預期美國聯準會和英國央行將必須積極緊縮貨幣政策以遏制通膨，投資人的情緒已動搖。一些交易人士現在擔心聯準會將必須突然猛烈行動來冷卻飆漲的物價，連帶損害經濟復甦之路，這可能不利風險資產。

高盛分析師表示：「2022年開始，主要已開發市場央行的立場空前鷹派。」高盛本周建議客戶在投資組合中「加碼」現金部位，同時對公司債的展望也調降至「減碼」。

高盛表示，此舉反映成長和通膨有更多挑戰，而現金變成更具競爭力的資產類別。

根據美銀調查，在全球受訪調的基金經理人中，淨38%的經理人加碼現金、淨31%的經理人加碼股票、淨31%的經理人加碼商品。

聯準會 通膨 疫情

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