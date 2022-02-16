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美元指數下跌 投資人消化烏克蘭危機最新消息
美元周二走低，投資人消化俄烏危機的最新消息，美國總統拜登說俄羅斯仍有可能進攻烏克蘭後，美元指數尾盤一度縮減部分跌幅。
拜登在全國電視講話中還表示，部分俄羅斯軍隊從烏克蘭邊境撤離的消息尚未得到美國方面的證實。稍早，俄羅斯表示，在烏克蘭附近的軍事演習結束後，一些俄羅斯軍隊正在返回基地。
美元指數下跌0.4%至95.989。歐元升0.5%，報1.1358美元。美元兌日圓升0.1%，報115.64日圓。美元兌瑞郎升0.1%，報0.9255。俄羅斯盧布急升1.8%，報75.32。
CIBC Capital Markets北美外匯策略主管Bipan Rai說，俄烏邊境局勢表面緩解導致美元表現不佳，但投資者仍聚焦當地的局勢發展。
英鎊兌美元持平於1.3537。英鎊受英國央行可能在3月再次升息預期影響一直在上漲。英國央行自去年12月以來已經兩次升息。
投資人也在評估1月美國生產者物價指數八個月來最大升幅。上周的數據顯示，消費者物價強勁上漲，年增率創下40年最高。
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