台股ADR齊揚 台積電漲近4%追隨費半大漲
台積電ADR周二（15日）漲3.97%收在124.52美元，較台北交易股票溢價為9.69%，日月光和聯電大漲逾4%。費城半導體指數勁揚5.5%。
美股四大指數15日齊漲，俄羅斯和烏克蘭邊境的緊張局勢出現緩和跡象，帶動市場風險胃納大增。
道瓊工業指數大漲422.67點，或1.22%，收報34,988.84點；標普500指數漲69.4點，或1.58%，收報4,471.07點；那斯達克指數急升348.84點，或2.53%，收報14,139.76點。費城半導體指數跳漲5.5%，寫下去年年3月以來最大單日漲幅。
台灣加權股價指數15日跌45.86點，收報17,951.81點，失守萬八，台積電跌0.63%收在633元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 104.69 4.45 100 4.69
中華電 CHT 121.17 0.23 120 0.98
台積電 TSM 694.35 3.97 633 9.69
聯電 UMC 55.2 4.32 53.5 3.19
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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