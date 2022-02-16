快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

台股ADR齊揚 台積電漲近4%追隨費半大漲

經濟日報 / 編譯洪啟原／綜合外電
台積電ADR周二（15日）漲3.97%收在124.52美元，較台北交易股票溢價為9.69%。報系資料照
台積電ADR周二（15日）漲3.97%收在124.52美元，較台北交易股票溢價為9.69%。報系資料照

台積電ADR周二（15日）漲3.97%收在124.52美元，較台北交易股票溢價為9.69%，日月光和聯電大漲逾4%。費城半導體指數勁揚5.5%。

美股四大指數15日齊漲，俄羅斯和烏克蘭邊境的緊張局勢出現緩和跡象，帶動市場風險胃納大增。

道瓊工業指數大漲422.67點，或1.22%，收報34,988.84點；標普500指數漲69.4點，或1.58%，收報4,471.07點；那斯達克指數急升348.84點，或2.53%，收報14,139.76點。費城半導體指數跳漲5.5%，寫下去年年3月以來最大單日漲幅。

台灣加權股價指數15日跌45.86點，收報17,951.81點，失守萬八，台積電跌0.63%收在633元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 104.69 4.45 100 4.69

中華電 CHT 121.17 0.23 120 0.98

台積電 TSM 694.35 3.97 633 9.69

聯電 UMC 55.2 4.32 53.5 3.19

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 半導體 俄羅斯

延伸閱讀

台股外資連賣 國家隊護盤

台積獎金分紅 平均124萬

台積日本熊本廠 引進新夥伴

台積延攬政經博士 推演戰略

相關新聞

3萬美元有找 鴻海替Fisker代工PEAR電動車接受預訂

Fisker由鴻海代工的PEAR電動車開始接受預訂，這款都會型五人座電動車稅前補助前建議售價29,900美元（約新台幣8...

俄烏危機暫解 比特幣勁揚

在俄烏兩國地緣政治緊張趨於緩解下，加密貨貨幣漲勢也隨美股開高全面勁揚，根據 CoinGecko 數據，比特幣在過去24小...

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

根據美銀（BofA）15日公布的最新調查，基金經理人認為，美股標普500指數必須要跌入空頭市場，而且廣泛的股票指數要跌回...

美銀：經理人怕動盪 加碼現金部位至疫情初來最高

根據美銀的調查，投資人正提高現金的資產配置，凸顯許多基金經理人為防範全球市場動盪做準備。

美元指數下跌 投資人消化烏克蘭危機最新消息

美元周二走低，投資人消化俄烏危機的最新消息，美國總統拜登說俄羅斯仍有可能進攻烏克蘭後，美元指數尾盤一度縮減部分跌幅。

俄羅斯部分撤軍說緩和市場焦慮 油價金價小麥玉米大跌

油價下跌，因俄羅斯表示部分部隊開始返回駐地，緩和先前導致價格大漲的地緣政治緊張局勢。黃金創兩周多最大跌幅，玉米和小麥也大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。