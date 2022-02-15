英特爾為何巨額溢價收購以色列第一大晶圓代工廠？

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集微網報導，繼AMD收購賽靈思後，半導體行業又發生一起重要併購。2月15日，據官方公告，英特爾公司將以54億美元（約合342.8億人民幣）的價格，收購以色列晶圓代工廠商高塔半導體（Tower Semiconductor）。鋻於高塔半導體的市值約為 36 億美元，這筆交易或包括巨額溢價。

自宣佈IDM2.0戰略以來，英特爾持續發力晶圓代工業務。而此次收購將顯著加快英特爾成為全球代工服務和產能主要供應商的步伐，並能為業內提供更廣泛的差異化技術組合。但是，在全球缺芯的大背景下，隨著半導體大廠都在發力晶圓代工，英特爾面臨的挑戰也不容忽眡。

高塔半導體難逃被併購？

資料顯示，高塔半導體於1993年由以色列政府牽頭成立，並於1994年在美國納斯達尅和以色列特拉維夫証券交易所上市。自成立以來，高塔半導體相繼收購了美國國家半導體、美光、Maxim Integrated Products等公司的晶圓廠，以及晶圓代工廠商Jazz Semiconductor公司。

經過近三十年耕耘，高塔半導體已發展成為以色列半導體行業的一面旗幟。根據調研機搆集幫諮詢統計的數據，2021年第三季度，高塔半導體在全球晶圓代工廠商中排名第九，市場份額為1.4%。同期，該公司實現營收3.87億美元（約合24億人民幣），環比增長6.9%。

在產品類別上，高塔半導體主要生產各類模擬芯片、CMOS、分立器件、MEMS等，並廣泛應用於汽車、消費產品、醫療和工業設備等衆多領域。此外，高塔半導體還向IDM和無晶圓廠（Fabless）公司提供工藝轉移服務，包括根據客戶需求定義的開發、轉移和廣泛優化。

據官網介紹，高塔半導體目前在以色列、美國、日本等地都擁有七座晶圓廠，包括位於以色列米格達勒埃梅尅的兩座晶圓廠（6英寸和8英寸），位於美國加利福尼亞州和得尅薩斯州的兩座8英寸晶圓廠，以及在日本與松下合作的三座晶圓廠（兩座8英寸和一座12英寸）。

值得注意，受限於國內市場規模，以色列雖然缺乏大型半導體公司，但是中小企業爭奇鬭豔、國內外併購頻繁。早在2019年，英偉達以69億美元現金收購邁絡思（Mellanox），以及英特爾宣佈以20億美金收購以色列數據中心AI芯片製造商Habana Labs，就引發了業內不小的震動。

另外，梳理歷史，英特爾堪稱以色列半導體“教父”，從1974年在以色列海法成立首個海外設計中心後助推該國孵化了大量半導體企業，因而與高塔半導體聯系頗深。此外，面對當前全球缺芯的大環境及英特爾提升芯片製造能力的勃勃雄心，高塔半導體或難逃被其併購的命運。

英特爾正加碼發力晶圓代工

自2021年宣佈包括發力晶圓代工的IDM 2.0戰略以來，英特爾相關動作頻頻。上個月下旬，英特爾就宣佈將投資高達1000億美元，在美國俄亥俄州建造可能為世界上最大的芯片製造廠，以恢復英特爾在芯片製造領域的主導地位，並減少美國對亞洲半導體製造產業的依賴。

由於晶圓廠投資大、耗時久、難度高，英特爾正在通過各種方式快速擴大自身芯片製造能力。早去年7月，外媒就爆料稱，英特爾計劃以300億美元收購美國晶圓代工廠商格芯。但隨後這一消息遭到格芯否認。2021年10月，隨著格芯在納斯達尅上市，該計劃便不了了之。

去年底，台媒《經濟日報》報道，英特爾推出IDM 2.0策略後積極擴展全球佈局。業界傳出，英特爾內部規劃在2026年以前，即五年內擴增晶圓廠產能三成，其中包括2023年到2024年還將增加愛爾蘭、以色列與美國的產能。可見收購高塔半導體正是其提高產能的重要擧措。

至於英特爾為什麽會收購高塔半導體？首先，當前全球半導體短缺正在影響汽車、家電等多個領域，這起收購將加大英特爾在芯片製造領域的份額。據外媒援引知情人士的話透露，這筆高溢價收購主要是為了支持其他公司製造更多芯片的計劃。英特爾的投入決心可見一斑。

其次，高塔半導體當前主打的模擬芯片雖然工藝上不算最先進，但在正常情況下業務非常穩定，產品生命周期也比較長。據悉，英特爾還看中了高塔半導體在業內代工的豐富經騐和客戶關系。而實現收購後，英特爾不但可以擴大代工服務覆蓋的範圍，還可以擁有更多客戶群體。

在官方表態上，英特爾CEO帕特·基辛格就表示，“在一個對半導體有空前需求的時代，高塔半導體的專業技術組合、地理覆蓋範圍、深厚的客戶關系和服務至上的經營理念將有助於擴大英特爾的代工服務，並推進我們成為全球主要代工廠商及提供先進差異化技術的目標。”

結語

在全球缺芯局勢下，芯片製造作為半導體供應鏈中的關鍵一環，成為了半導體迺至全球電子產業的焦點。當前，英特爾在晶圓製造方面動作頻頻，多次宣佈要在歐美建造新廠，同時發力併購這種可以快速擴大製造能力的手段。而通過“雙管齊下”的策略，英特爾的晶圓代工能力正在快提升。

不過，面對當前的產業發展形勢，全球各半導體大廠也都在集中發力晶圓代工，其中包括SK海力士收購韓國晶圓代工廠商Key Foundry，同時台積電、聯電、三星、格芯等晶圓代工大廠均宣佈大幅擴大資本支出以提升產能。對此，英特爾在提升晶圓製造能力的道路上面臨的挑戰也不容小覰。