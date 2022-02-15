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缺晶片致2022年汽車產量縮水 AFS：一周減逾40%

集微網 / 集微網

集微網消息，權威的預測機構AutoForecast Solutions（AFS）最新報告指出，2022年以來，缺芯已導致全球汽車產量縮減約527,400，縮減量較該機構一周前預計的370,500輛增長了42.4%。

據Automotive News當地時間周一（14日）報導，上述報告稱，歐洲地區汽車組裝廠額外年初至今已累計減產143,000輛。北美地區車廠產量縮減量較前一周增加132%至221,500輛，亞洲地區（不包括中國）廠今年以來已削減69,200輛產量，較前一周增加22%。

值得一提的是，福特汽車發言人Kelli Felker當天也表示，受晶片短缺影響，本周部份組裝廠將停擺或減班。

福特 車用晶片

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