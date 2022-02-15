聽新聞
test
0:00 / 0:00
羅姆：新一代半導體「氮化鎵」將在今年春季前量產
集微網消息：據日經亞洲評論2月11日報導：羅姆將在2022年春季之前開始量產被視為新一代半導體的氮化鎵（GaN）半導體。這是能提高供電和控製效率的“功率半導體”，據稱和此前的矽半導體相比，新產品能把電流切換時的損耗減少6成。羅姆將在日本濱松市的工廠建設生產設備，首先面向5G基站等供貨。
羅姆將量產能承受150伏電壓的產品，用於數據中心和通信基站。在2021年9月，已經啓動樣品供貨。新產品採取在矽晶圓之上形成氮化鎵層的結搆，包括濱松市工廠在內，羅姆將在海內外各基地進行生產。
羅姆力爭在2025財年（截至2026年3月）之前，使半導體元件業務的營業收入達到目前的1.5倍，增至2100億日元規模。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言