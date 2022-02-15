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羅姆：新一代半導體「氮化鎵」將在今年春季前量產

集微網 / 集微網

集微網消息：據日經亞洲評論2月11日報導：羅姆將在2022年春季之前開始量產被視為新一代半導體的氮化鎵（GaN）半導體。這是能提高供電和控製效率的“功率半導體”，據稱和此前的矽半導體相比，新產品能把電流切換時的損耗減少6成。羅姆將在日本濱松市的工廠建設生產設備，首先面向5G基站等供貨。

羅姆將量產能承受150伏電壓的產品，用於數據中心和通信基站。在2021年9月，已經啓動樣品供貨。新產品採取在矽晶圓之上形成氮化鎵層的結搆，包括濱松市工廠在內，羅姆將在海內外各基地進行生產。

羅姆力爭在2025財年（截至2026年3月）之前，使半導體元件業務的營業收入達到目前的1.5倍，增至2100億日元規模。

半導體 日本

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