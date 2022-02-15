三星研究開發 晶片生產用「聚焦環」新材料

集微網消息，據韓媒TheElec報導，三星正在研究和開發一種用於製造聚焦環（focus ring）的新材料。

聚焦環是晶圓製造蝕刻過程中使用的商品。它將晶圓固定在適當的位置以保持等離子體密度並防止晶圓側面受到汙染。

過去，石英和矽用於製造聚焦環。但隨著在先進晶圓製造中使用乾法蝕刻而不是溼法蝕刻的情況有所增加，對由碳化矽（SiC）製成的聚焦環的需求也在增加。

SiC環比純矽環更耐用，使用壽命更長，這有助於公司降低生產成本。SiC環每15到20天需要更換一次，而矽環每10到12天需要更換一次。

三星現在正在尋找碳化硼（B4C）來替代SiC。消息人士稱，這家科技巨頭目前正在與擁有B4C相關技術的合作夥伴合作，對B4C聚焦環進行質量測試。

B4C硬度更高，這意味著它們的單位使用時間更長。

然而，三星需要克服可靠性問題。消息人士稱，在當前階段，環表面出現了顆粒。

消息人士還說，三星還需要衡量用B4C替代SiC的經濟可行性。