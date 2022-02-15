快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

三星研究開發 晶片生產用「聚焦環」新材料

集微網 / 集微網

集微網消息，據韓媒TheElec報導，三星正在研究和開發一種用於製造聚焦環（focus ring）的新材料。

聚焦環是晶圓製造蝕刻過程中使用的商品。它將晶圓固定在適當的位置以保持等離子體密度並防止晶圓側面受到汙染。

過去，石英和矽用於製造聚焦環。但隨著在先進晶圓製造中使用乾法蝕刻而不是溼法蝕刻的情況有所增加，對由碳化矽（SiC）製成的聚焦環的需求也在增加。

SiC環比純矽環更耐用，使用壽命更長，這有助於公司降低生產成本。SiC環每15到20天需要更換一次，而矽環每10到12天需要更換一次。

三星現在正在尋找碳化硼（B4C）來替代SiC。消息人士稱，這家科技巨頭目前正在與擁有B4C相關技術的合作夥伴合作，對B4C聚焦環進行質量測試。

B4C硬度更高，這意味著它們的單位使用時間更長。

然而，三星需要克服可靠性問題。消息人士稱，在當前階段，環表面出現了顆粒。

消息人士還說，三星還需要衡量用B4C替代SiC的經濟可行性。

三星

延伸閱讀

三星新機皇供應鏈 來電

iPhone越南市占成長逾倍 三星穩居第一

路透社：俄烏衝突恐影響供應鏈 白宮警告企業應做好準備

半導體缺貨延燒 勝高：未來五年12吋晶圓產能銷售一空

相關新聞

傳部分俄軍返回基地 美股期指跳漲300點、油金齊跌

根據報導，在烏克蘭邊境附近進行訓練演習後，俄羅斯國防部宣布已開始將部分部隊送回部署基地，地緣政治緊張出現緩解跡象，美股道...

對抗通膨 聯準會鷹派大將籲Fed加快升息腳步

聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）今天表示，美國聯邦準備理事會（Fed）必須加快升息腳步，以對抗...

日經：台積電將增加日本第一座晶圓廠投資規模

日經新聞報導，台積電（2330）已決定增加在日本第一座晶圓廠的投資規模，以便生產包括自駕車等高科技產品所用晶片。

英特爾宣布 54億美元收購以色列晶片公司高塔

英特爾15日宣布，以每股53美元、總計54億美元現金，收購以色列晶片公司高塔半導體（Tower Semiconducto...

去年「辭職潮」推高通膨率1個百分點 升息也難立即緩解

1月通膨幅度高達7.5%，為40年來首見，聯準會最新研究指出，除供應鏈危機外，「大辭職」趨勢影響亦不容小覷，對通膨的影響...

美國對外交解決俄烏危機不抱希望 亞股美期指如坐針氈

美國官員對俄羅斯有意尋求外交管道解決烏克蘭危機不抱希望，並警告俄羅斯軍隊這兩天持續加強進攻部署。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。