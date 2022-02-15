Nike因「特殊店名」槓上植栽店 老闆喊冤：想太多了吧！

美國多肉植物店女老闆加爾布蕾絲（Andrea Galbreath）因店名「Just Succ It」遭運動龍頭企業Nike控告。

加爾布蕾絲表示她2020年7月使用「Just Succ It」創建了一家有限責任公司（Limited Liability Company，LLC），後來因看到另一家網路商店複製她的名稱，2021年4月提交商標註冊申請。今年1月4日商標公告。

但不久後，加爾布蕾絲收到了美國專利商標局（USPTO）來函，稱Nike主張她的商標很像他們經典廣告語「Just Do It」，因而提出反對通知。

加爾布蕾絲在社群平台尋求網友建議後幾天，又收到Nike「停止並終止」信函（cease and desist，要求接收人停止某項行為，否則將面臨法律訴訟），指出該公司必須採取措施確保大眾不會混淆「Just Succ It」與Nike的產品。信中還聲稱「Just Succ It」侵犯了Nike「Just Do It」的獨特性。

加爾布蕾絲認為Nike想太多：「從沒有人想到Nike的『Just Do It』，當人們聽到『Just Succ It』的『Succ』時，他們會想到『SUCK』，肯定不會延伸到『DO』這個詞。」

加爾布蕾絲透露，她諮詢的律師說打官司成本很高，法律費用可能會到5萬（約合新台幣139萬元）至10萬美元（約合新台幣278萬元），且可能得耗時數年才能做出判決。

加爾布蕾絲說：「這可能會毀掉一家小企業，這就是他們這麼做的原因，因為他們知道大多數小企業不會試著抵抗他們這種大公司。」

加爾布蕾絲仍試著找出策略回應Nike，同時不打算放棄這個店名。加爾布蕾絲指出：「這名稱是我的。我打算用到不能用為止。『停止並終止』信函不是法院的命令。只是Nike的霸凌手段，要讓我害怕。」

加爾布蕾絲慶幸多數網友一直很支持她，有些人甚至建議她發起募款籌措法律費用。也有許多律師提供她法律建議。

加爾布蕾絲提到：「希望這件事讓人們理解，無論遇到什麼挑戰，他們都能適應且茁壯成長、樂在其中，即使有時很糟糕（suck）。」