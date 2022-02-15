時機神準！微軟收購前 巴菲特買進動視暴雪約10億美元
「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司（Berkshire Hathaway）去年第4季買進價值大約10億美元的動視暴雪（Activision Blizzard）股票，時機在微軟今年1月中宣布豪擲687億美元收購這家遊戲發行商之前。
周一公布的申報資料顯示，波克夏在2021年12月31日擁有1,466萬股動視暴雪，價值9.75億美元。
微軟1月中旬宣布擬以每股95美元收購動視暴雪，此案將成為美國科技業史上最大手筆收購案，激勵該股應聲跳漲25%到超過82美元，儘管後來小跌，周二收盤價是每股81.5美元，但自2021年底以來也上漲了23%。
如果收購案順利完成，巴菲特將獲得可觀利潤。動視暴雪在去年第4季遭加州公平就業和住房部（DFEH）提告、指控該公司和子公司助長性別歧視文化後，股價一度下跌到56.4美元。
動視暴雪11月也公布延後發行《暗黑破壞神IV》（Diablo IV）和《鬥陣特攻2 》（Overwatch 2），另因同月發行的新遊戲《決勝時刻：先鋒》 （Call of Duty: Vanguard）評價欠佳而股價受挫。
目前不清楚這項投筆是巴菲特或他的兩位投資大將庫姆斯（Todd Combs）和威許勒（Ted Weschler）之一的手筆。
巴菲特的公司在去年最後三個月也調整了其他股票的投資。波克夏9月30日持有Teva Pharmaceutical Industries和Sirius XM，後來已不再申報擁有持股。該公司增持雪佛龍、Floor & Decor Holdings和RH。雪佛龍增加約33%，在年底的價值約44.9 億美元。波克夏並延續第3季趨勢減持了製藥股，艾伯維（AbbVie）的持股大減79%，而必治妥施貴寶（Bristol-Myers Squibb）減少76%。
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