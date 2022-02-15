快訊

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

紙業大廠榮成二林廠竄無名火！燃燒面積約300坪 23輛消防車搶救

台積電ADR下跌 反映台股頹勢

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一下跌1%收119.77美元，反映台股頹勢，高於台股溢價縮為4.8%。費城半導體指數漲0.2%。

道瓊工業指數周一下跌171.89點，跌幅0.5%，報34,566.17點；標普500指數下跌16.97點，跌幅0.4%，報4,401.67點；那斯達克綜合指數微跌0.24點，至13,790.92點。

美國關閉在烏克蘭基輔大使館使地緣政治緊張局勢加劇。投資人除評估最新的地緣政治局勢外，一面也擔心聯準會（Fed）政策失誤。

台灣加權股價指數昨天收盤大跌313.27點，收在17,997.67點，台積電跌2%收在637元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 100.20 -1.10 100.00 0.20

中華電 CHT 120.85 +0.23 120.00 0.71

台積電 TSM 667.62 -1.02 637.00 4.81

聯電 UMC 52.90 -1.76 53.00 -0.19

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

台積電 台股 烏克蘭

延伸閱讀

外資賣超206億 台股萬八失守

台股震盪 證交稅終結連27紅

台積攻2奈米 台中擴產有譜

就市論勢／電動車、物流 需求熱

相關新聞

傳部分俄軍返回基地 美股期指跳漲300點、油金齊跌

根據報導，在烏克蘭邊境附近進行訓練演習後，俄羅斯國防部宣布已開始將部分部隊送回部署基地，地緣政治緊張出現緩解跡象，美股道...

對抗通膨 聯準會鷹派大將籲Fed加快升息腳步

聖路易聯邦準備銀行總裁布勒德（James Bullard）今天表示，美國聯邦準備理事會（Fed）必須加快升息腳步，以對抗...

日經：台積電將增加日本第一座晶圓廠投資規模

日經新聞報導，台積電（2330）已決定增加在日本第一座晶圓廠的投資規模，以便生產包括自駕車等高科技產品所用晶片。

英特爾宣布 54億美元收購以色列晶片公司高塔

英特爾15日宣布，以每股53美元、總計54億美元現金，收購以色列晶片公司高塔半導體（Tower Semiconducto...

去年「辭職潮」推高通膨率1個百分點 升息也難立即緩解

1月通膨幅度高達7.5%，為40年來首見，聯準會最新研究指出，除供應鏈危機外，「大辭職」趨勢影響亦不容小覷，對通膨的影響...

美國對外交解決俄烏危機不抱希望 亞股美期指如坐針氈

美國官員對俄羅斯有意尋求外交管道解決烏克蘭危機不抱希望，並警告俄羅斯軍隊這兩天持續加強進攻部署。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。