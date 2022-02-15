台積電ADR下跌 反映台股頹勢
台積電ADR周一下跌1%收119.77美元，反映台股頹勢，高於台股溢價縮為4.8%。費城半導體指數漲0.2%。
道瓊工業指數周一下跌171.89點，跌幅0.5%，報34,566.17點；標普500指數下跌16.97點，跌幅0.4%，報4,401.67點；那斯達克綜合指數微跌0.24點，至13,790.92點。
美國關閉在烏克蘭基輔大使館使地緣政治緊張局勢加劇。投資人除評估最新的地緣政治局勢外，一面也擔心聯準會（Fed）政策失誤。
台灣加權股價指數昨天收盤大跌313.27點，收在17,997.67點，台積電跌2%收在637元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 100.20 -1.10 100.00 0.20
中華電 CHT 120.85 +0.23 120.00 0.71
台積電 TSM 667.62 -1.02 637.00 4.81
聯電 UMC 52.90 -1.76 53.00 -0.19
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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