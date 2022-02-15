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標普500指數和道指收低 俄烏緊張局勢未消

經濟日報 / 編譯劉忠勇／綜合外電
根據歷史數據，地緣政治動盪造成的市場影響往往是轉瞬即逝。美聯社
根據歷史數據，地緣政治動盪造成的市場影響往往是轉瞬即逝。美聯社

美國股市標普500指數周一收低，收復盤中大部失地，美國關閉在烏克蘭基輔大使館使地緣政治緊張局勢加劇，投資人除評估最新的地緣政治局勢外，一面也擔心聯準會（Fed）政策失誤。

美國務卿布林肯宣布美國外交運作將遷往烏克蘭西部後，三大股指均應聲大跌，此舉可能是俄羅斯即將入侵的跡象。市場也擔心聯準會實施更急進的政策。

道瓊工業指數下跌171.89點，跌幅0.5%，報34,566.17點；標普500指數下跌16.97點，跌幅0.4%，報4,401.67點；那斯達克綜合指數微跌0.24點，至13,790.92點。

烏克蘭總統澤倫斯基敦促最近離開烏克蘭的國家官員、政界人士和商界領袖在24小時內返回烏克蘭，以示全民團結。法國外長表示，俄羅斯發動襲擊的一切準備就緒，如果俄行動，歐洲準備實施大規模制裁。

不過，根據歷史數據，地緣政治動盪造成的市場影響往往是轉瞬即逝。

CFRA Research首席投資策略師Sam Stovall說：「歷史實際上告訴投資人，軍事和恐怖襲擊往往只會帶來短暫的衝擊，因為不會導致全球經濟衰退。」

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德的發言更加鷹派，增加了不確定性。他再次呼籲加快升息時間表，並表示聯準會在抗擊物價上漲上「公信力堪虞」。

美國企業第4季財報季已接近尾聲，標普500指數成份股中已有358家公司公布季報。根據路孚特的數據，其中78%的獲利超過了分析師平均預期。

特斯拉上漲1.8%，該公司電動車1月賣出近6萬輛大陸產汽車。

蘋果（Apple）上漲0.1%，Meta跌0.8%。

Marko Kolanovic領銜的摩根大通策略師表示，全球市場正在反映今年一波急進的貨幣政策緊縮，但這不太可能完全實現，反而增強與經濟周期相關的股票的吸引力。

烏克蘭 美國 標普

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