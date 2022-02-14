Fed官員鷹派發言籲及早強勢升息 美股早盤聞訊挫跌

聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（James Bullard）14日受訪時表示，通膨數據相當驚人，聯準會（Fed）需要及早強勢升息因應。美股三大指數期指應聲下跌，14開盤後也全面下挫。

道瓊工業指數14日早盤下挫0.36%至34,614.06點，標普500指數下挫0.2%，那斯達克綜合指數下挫約0.5%。

博拉德接受CNBC電視台訪問，評論上周發表的1月消費者物價指數時說：「我的確認為應該比原本所計劃更早大幅移除先前的寬鬆措施。通膨上揚的壓力令我們意外，有大量的通膨存在。」博拉德說，聯準會控制通膨的信譽正面臨挑戰，必須要對新的通膨數據做出反應，「不過，我也認為我們能夠以不擾亂市場、有序的方式進行」。

市場目前預期Fed將在3月的利率決策會議上大幅升息2碼（0.5個百分點），但不會提前臨時升息。

美國消費者物價指數（CPI）1月年增7.5%，創美國40年來最大增幅，也讓投資人預期聯準會將更積極升息對抗通膨。