傳現代汽車擬採購家電IC替代車用輔助功能晶片

集微網消息，隨著全球晶片短缺持續影響汽車生產，現代汽車正考慮採購家電IC控製器，以維持產能。

據TheElec報道，消息人士稱，現代汽車正在進行測試，以確定家電IC控製器是否能夠取代既有的車用晶片。「現代汽車要更換的晶片不是用於主系統，而是用於配件功能，因此可以更換。」 消息人士說道。

據了解，在汽車上使用的晶片大部分會暴露在極端溫度下，而且會受到較大的外部沖擊，因此與消費電子產品和家電產品相比，需要遵守ISO等更高的可靠性和安全性標準。但前燈和尾燈的晶片並不會影響汽車的主要功能，因此不需要遵循更高的標準。

市調機搆IC Insights在最近的一份報告中指出，去年汽車IC出貨量較2020年增長了30%，高於去年全球 IC 總出貨量的 22% 增幅。IC Insights指出，汽車晶片的需求遠遠高於供應，這造成了瓶頸。

去年，現代汽車由於晶片短缺，不得不暫停其在韓國的工廠生產。今年早些時候，現代汽車在阿拉巴馬州的工廠也暫停了生產。

與此同時，據日本媒體日經(Nikkei)報道，豐田還開始囤積通用晶片，以防在採購汽車晶片方面遇到困難。另外，日產還在考慮使用一種替代晶片來替代目前定製的晶片。