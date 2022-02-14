靠油田一把火挖比特幣 這家公司去年賺進400萬美元

多年來，石油和天然氣業者在鑽探原油時，若意外挖到天然氣層，業者常苦於因應如何處理這些天然氣的問題，因為原油能輕易用卡車運送，天然氣卻須仰賴輸氣管。若鑽探地點鄰近輸氣管，那麼業者常把天然氣處理「外包」出去，多少錢都收，只要能擺脫這個問題就好。但若輸氣管距離遙遠，通常就一把火燒了，這不僅會造成環境問題，也是一種浪費。

不過，兩位23歲的年輕人似乎能解決這個問題，而且還能從中賺錢。

CNBC報導，懷海德（Brent Whitehead）和洛斯特羅（Matt Lohstroh）2019年還在就讀德州農工大學二年級時，就決定投入在東德州油田挖掘比特幣的事業。當時，以天然氣結合比特幣挖礦的想法，不僅前衛，還是一大禁忌。

兩人把從高中兼職從事草坪護理、景觀園藝所存下的錢，全部投入Giga能源解決方案公司，利用油井天然氣來進行比特幣挖礦。

Giga會把一個裝滿上千台比特幣挖礦機的貨櫃，放在油井之上，接著把天然氣導入發電機，把天然氣轉化為電力，為這些礦機供電。總部位於丹佛的Crusoe能源系統資料顯示，相較持續燃燒天然氣，此舉能減少排放約63%的二氧化碳當量。

懷海德說，已和20多家油氣公司簽約，包括四家上市公司。Giga也會與主權財富基金洽談，且正快速擴大經營規模，其11人團隊在2月又增加六名員工。Giga表示，去年營收超過400萬美元，今年底前更有望賺超過2,000萬美元。

懷海德也說，Giga的部分挖礦據點也已藉由創造油田技術員等工作機會，幫助振興當地經濟，Giga設立比特幣況場的一些小社區，有時還以挖礦為最大收入來源。

不少比特幣礦工如今都認為，石油和天然氣未來數十年都將主宰加密幣挖礦產業，這對Giga的經營模式來說，也是個好兆頭。