快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

聽新聞
test
0:00 / 0:00

靠油田一把火挖比特幣 這家公司去年賺進400萬美元

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
懷海德和洛斯特羅創辦的Giga能源解決方案公司，利用這些往往就平白燒掉的天然氣來挖礦，去年營收超過400萬美元，今年可望再衝高。美聯社
懷海德和洛斯特羅創辦的Giga能源解決方案公司，利用這些往往就平白燒掉的天然氣來挖礦，去年營收超過400萬美元，今年可望再衝高。美聯社

多年來，石油和天然氣業者在鑽探原油時，若意外挖到天然氣層，業者常苦於因應如何處理這些天然氣的問題，因為原油能輕易用卡車運送，天然氣卻須仰賴輸氣管。若鑽探地點鄰近輸氣管，那麼業者常把天然氣處理「外包」出去，多少錢都收，只要能擺脫這個問題就好。但若輸氣管距離遙遠，通常就一把火燒了，這不僅會造成環境問題，也是一種浪費。

不過，兩位23歲的年輕人似乎能解決這個問題，而且還能從中賺錢。

CNBC報導，懷海德（Brent Whitehead）和洛斯特羅（Matt Lohstroh）2019年還在就讀德州農工大學二年級時，就決定投入在東德州油田挖掘比特幣的事業。當時，以天然氣結合比特幣挖礦的想法，不僅前衛，還是一大禁忌。

兩人把從高中兼職從事草坪護理、景觀園藝所存下的錢，全部投入Giga能源解決方案公司，利用油井天然氣來進行比特幣挖礦。

Giga會把一個裝滿上千台比特幣挖礦機的貨櫃，放在油井之上，接著把天然氣導入發電機，把天然氣轉化為電力，為這些礦機供電。總部位於丹佛的Crusoe能源系統資料顯示，相較持續燃燒天然氣，此舉能減少排放約63%的二氧化碳當量。

懷海德說，已和20多家油氣公司簽約，包括四家上市公司。Giga也會與主權財富基金洽談，且正快速擴大經營規模，其11人團隊在2月又增加六名員工。Giga表示，去年營收超過400萬美元，今年底前更有望賺超過2,000萬美元。

懷海德也說，Giga的部分挖礦據點也已藉由創造油田技術員等工作機會，幫助振興當地經濟，Giga設立比特幣況場的一些小社區，有時還以挖礦為最大收入來源。

不少比特幣礦工如今都認為，石油和天然氣未來數十年都將主宰加密幣挖礦產業，這對Giga的經營模式來說，也是個好兆頭。

比特幣 德州 上市公司

延伸閱讀

投資比特幣花招百出6旬婦險遭騙 對方要婦「聰明點」

影／有比特幣獲利截圖？警指造假盲點 老翁烙英文回應

拜登會德國總理 保證新天然氣管道制裁俄羅斯

國際貨幣基金呼籲薩爾瓦多放棄以比特幣作為法定貨幣

相關新聞

G7財長發聯合聲明警告莫斯科：準備實施經濟與金融制裁

七大工業國（G7）財長14日誓言若俄羅斯入侵烏克蘭，將對莫斯科實施經濟與金融制裁，並將迅速果斷地採取行動支持烏克蘭的經濟。

傳現代汽車擬採購家電IC替代車用輔助功能晶片

集微網消息，隨著全球晶片短缺持續影響汽車生產，現代汽車正考慮採購家電IC控製器，以維持產能。

俄烏戰雲密布！道瓊期指跌300點 歐股早盤挫3%

歐洲主要股市14日早盤大跌約3%，美股道瓊期指則跌約300點，投資人持續關注俄羅斯與烏克蘭緊張局勢的發展，以及聯準會（F...

印度媒體：政府再禁54個中國應用程式

印度經濟時報（Economic Times）今天報導，印度中央政府以資訊安全理由，下令再禁54個中國的應用程式在印度使用...

舊金山聯邦準備銀行總裁：太激進升息恐致反效果

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）今天說，升息太「魯莽且激進」恐對聯準會（Fed）的目標帶來反效果。戴...

銅鋁金屬庫存低到拉警報 期貨驚現逆價差、市場搶現貨

一些對全球經濟最重要的商品庫存正降到歷史低點，此時正值需求爆發與供應短缺點燃全世界的通膨壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。