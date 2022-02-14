快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

不只車廠遭殃 美加交通遭堵 密西根州勞工薪資少千萬美元

經濟日報 / 編譯王巧文／綜合外電

加拿大反接種疫苗示威癱瘓美加交通要道，不僅迫使福特汽車（Ford）和豐田汽車（Toyota）等車廠暫停生產，連密西根汽車業的勞工也遭受池魚之殃。據估計，密西根汽車業勞工上周薪資可能因此損失多達5,100萬美元。

汽車業分析業者Anderson Economic Group指出，這個估算是納入供應商、及許多領時薪的運輸勞工所受到的衝擊。該機構也警告，如果美加邊界的藍水橋與大使橋受阻超過一周，勞工損失的工資將加速擴大。

加拿大沒有自己的汽車業，主要是由美國車廠通用（GM）、福特、Stellantis、本田（Honda）及豐田等車廠在當地設廠，加拿大卡車司機的抗爭，已導致加國英格索爾（Ingersoll）、卑詩、布蘭普頓、溫莎市、奧克維爾、劍橋市、胡士托等地的工廠減產，也影響美國密西根州的零件工廠的運作。

Anderson Economic Group執行長Patrick Anderson說，這是人為因素導致的嚴重干擾，「對人手不足、又等待零件到貨的汽車業來說，任何進一步干擾的代價都非常高昂」。

加拿大 美國 福特

延伸閱讀

網紅產品「百桂代工」遭出征　3個月後魚乾曝產品現況

NBA／莫蘭特與貝恩聯手攻51分 灰熊勝黃蜂收5連勝

日本點心製造大廠三幸製菓釀5死 過去發生8起輕微火災

卡車阻美加交通要道 加拿大警方致力排除

相關新聞

G7財長發聯合聲明警告莫斯科：準備實施經濟與金融制裁

七大工業國（G7）財長14日誓言若俄羅斯入侵烏克蘭，將對莫斯科實施經濟與金融制裁，並將迅速果斷地採取行動支持烏克蘭的經濟。

傳現代汽車擬採購家電IC替代車用輔助功能晶片

集微網消息，隨著全球晶片短缺持續影響汽車生產，現代汽車正考慮採購家電IC控製器，以維持產能。

俄烏戰雲密布！道瓊期指跌300點 歐股早盤挫3%

歐洲主要股市14日早盤大跌約3%，美股道瓊期指則跌約300點，投資人持續關注俄羅斯與烏克蘭緊張局勢的發展，以及聯準會（F...

印度媒體：政府再禁54個中國應用程式

印度經濟時報（Economic Times）今天報導，印度中央政府以資訊安全理由，下令再禁54個中國的應用程式在印度使用...

舊金山聯邦準備銀行總裁：太激進升息恐致反效果

美國舊金山聯邦準備銀行總裁戴利（Mary Daly）今天說，升息太「魯莽且激進」恐對聯準會（Fed）的目標帶來反效果。戴...

銅鋁金屬庫存低到拉警報 期貨驚現逆價差、市場搶現貨

一些對全球經濟最重要的商品庫存正降到歷史低點，此時正值需求爆發與供應短缺點燃全世界的通膨壓力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。