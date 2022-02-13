快訊

冬奧／女子500m競速滑黃郁婷排名第26 美國黑人女將摘下金牌

獨／家樂福出售案牽動洗牌 玉山銀「護山神卡」陷去留危機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

華爾街：蘋果仍佔Skyworks總營收的近六成 依賴度過高

集微網 / 集微網
華爾街資本市場分析機構指出，蘋果仍佔Skyworks總營收的近六成。 路透社
華爾街資本市場分析機構指出，蘋果仍佔Skyworks總營收的近六成。 路透社

近日，華爾街資本市場分析機構Seekingalpha對全球領先的射頻和模擬半導體公司Skyworks做了財報解析。解析指出，Skyworks的客戶包括蘋果（佔2021財年的59%），其次是三星（4.51%）、華為（3.03%）和小米公司（2.76%）。

Skyworks還向微軟、Alphabet、思科和諾基亞等公司提供其半導體設備，它們各自佔總收入的比例不到1%。

在全球業務分佈上，Skyworks 2021財年總收入的63.2%來自美國，19.5%來自中國大陸地區，7.9%來台灣地區，韓國約佔5.2%。

分析還認為，隨著蘋果擴大自己的內部晶片製造業務，蘋果可能會慢慢與包括Skyworks在內的一些主要晶片供應商減少甚至斷絕關系。彭博社之前甚至提到，蘋果很可能會直接從Skyworks挖人。

蘋果於2018年開始在聖地亞哥招聘工程師，開始組建自己的晶片部門。M1晶片的誕生意味著蘋果削減了與英特爾約15年的合作夥伴關係。

去年年底，彭博社等媒體爆料，蘋果為其「無線設計驗證工程師」大規模招聘職位，申請人將「負責對極其復雜的高吞吐量通信PHY和無線電子系統進行ASIC矽前驗證」。消息傳出當天，Skyworks股價下跌11%。

半導體 蘋果

延伸閱讀

5G平價iPhone投產 蘋鏈歡呼

新iPad同步亮相 再添動能

美蘋果門市員工將加薪

SSD供應商遭遇污染事件 恐波及Apple多個產品線

相關新聞

特定晶片交貨期拉長至近兩年 拖累Sony等製造商生產

全球大鬧晶片荒，晶片從下單到交貨的前置時間一再被拉長，特定晶片甚至需等待近兩年才能交貨，促使Sony等電子產品製造商爭搶...

華爾街：蘋果仍佔Skyworks總營收的近六成 依賴度過高

近日，華爾街資本市場分析機構Seekingalpha對全球領先的射頻和模擬半導體公司Skyworks做了財報解析。解析指出，Skyworks的客戶包括蘋果（佔2021財年的59%），其次是三星（4.51%）、華為（3.03%）和小米公司（2.76%）。

避險熱錢回流 金價可望再衝高

俄羅斯與烏克蘭情勢緊繃，白宮已要求烏克蘭當地的美國公民應盡快離開，俄烏戰爭一觸即發，導致近期金價起漲，甚至一度衝破每英兩...

對抗通膨 桑默斯籲Fed立即結束QE

美國一月通膨年增率竄升到百分之七點五的四十年高點，聯準會（Fed）是否加快升息步調引起關注。兩大經濟學泰斗桑默斯（Law...

俄烏戰雲密布 美股嚇跌

美國股市上周五（11日）連續第二天挫低，道瓊兩天合計跌逾千點，美元、黃金和公債價格大漲，因俄羅斯和烏克蘭之間戰火有一觸即...

桑默斯vs.克魯曼 政策論戰

曾任美國財長的哈佛大學教授桑默斯11日上彭博電視節目「華爾街一周」時呼籲，Fed「明天」就應立刻召開緊急會議，宣布終結量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。