華爾街：蘋果仍佔Skyworks總營收的近六成 依賴度過高

近日，華爾街資本市場分析機構Seekingalpha對全球領先的射頻和模擬半導體公司Skyworks做了財報解析。解析指出，Skyworks的客戶包括蘋果（佔2021財年的59%），其次是三星（4.51%）、華為（3.03%）和小米公司（2.76%）。

Skyworks還向微軟、Alphabet、思科和諾基亞等公司提供其半導體設備，它們各自佔總收入的比例不到1%。

在全球業務分佈上，Skyworks 2021財年總收入的63.2%來自美國，19.5%來自中國大陸地區，7.9%來台灣地區，韓國約佔5.2%。

分析還認為，隨著蘋果擴大自己的內部晶片製造業務，蘋果可能會慢慢與包括Skyworks在內的一些主要晶片供應商減少甚至斷絕關系。彭博社之前甚至提到，蘋果很可能會直接從Skyworks挖人。

蘋果於2018年開始在聖地亞哥招聘工程師，開始組建自己的晶片部門。M1晶片的誕生意味著蘋果削減了與英特爾約15年的合作夥伴關係。

去年年底，彭博社等媒體爆料，蘋果為其「無線設計驗證工程師」大規模招聘職位，申請人將「負責對極其復雜的高吞吐量通信PHY和無線電子系統進行ASIC矽前驗證」。消息傳出當天，Skyworks股價下跌11%。