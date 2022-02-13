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特定晶片交貨期拉長至近兩年 拖累Sony等製造商生產

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
晶片從下單到交貨的前置時間一再拉長，特定晶片甚至需等待近兩年。 路透
晶片從下單到交貨的前置時間一再拉長，特定晶片甚至需等待近兩年。 路透

全球大鬧晶片荒，晶片從下單到交貨的前置時間一再被拉長，特定晶片甚至需等待近兩年才能交貨，促使Sony等電子產品製造商爭搶晶片，以建立庫存。

日經新聞報導，美國電子元件分銷商Sourcengine的資料顯示，今年2月晶片從下單到交貨的前置時間，比去年10月增加五至15周。據此推算，一般用途的16位元處理器的前置時間跟著拉長至平均44周，比10月增加15周。高效能晶片的交貨前置時間平均為37周，比10月增加九周，特定處理器的交貨時間更長達99周。

除了需求成長速度比供給快，交貨前置時間拉長的原因，還包括製造商還優先處理高階晶片缺貨的問題，而非通用產品（這類通用晶片的供應商替代性較高）。晶片價格也正持續上漲，根據研究公司顧能（Gartner）的數據，處理器和其他晶片的平均價格在一年內就漲了15%以上。

晶片供應鏈大亂已衝擊到日本當地的生產活動。官方數據顯示，去年10-12月空調產量合計為73萬台，比2020年同期減少26%；數位相機產量銳減25%，乘用車減少16%。

由於用於液晶顯示器的晶片短缺，Sony集團已停止接受六款無反光鏡相鏡的訂單，並在去年最後兩個月三度中止生產這些產品，導致產量不足，連帶影響銷售量。Sony相機部門的銷售額在去年10-12月下降4%。

Sony財務長十時裕樹表示：「預計部分產品的供給在會計年度2022年上半年仍將短缺，因此我們將建立（晶片）庫存。」

晶片製造商也正擴大供給，去年矽晶圓的出貨量增加14%。一個美國貿易團體估計，2020-2021年的晶圓廠產能利用率至少達90%。

日本 Sony

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