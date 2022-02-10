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40枚星鏈衛星毀於太陽磁暴 SpaceX恐損失14億元

中央社 / 華盛頓9日綜合外電報導
SpaceX Falcon 9 火箭。 路透社
SpaceX Falcon 9 火箭。 路透社

太空探索科技公司（SpaceX）上週發射的49枚衛星中，有40枚受到太陽磁暴衝擊因而脫離軌道並燒毀，損失估計恐高達5000萬美元（約新台幣14億元）。

SpaceX於2月3日用「獵鷹9號」（Falcon 9）火箭發射49枚「星鏈」（Starlink）衛星，雖然成功將這批衛星送入軌道，但隔天卻發生災難。

美國財經媒體CNBC報導，太陽磁暴擾亂地球大氣層，當時衛星處於低軌道，SpaceX表示，將有「多達40枚衛星」受風暴影響而損失，在地球大氣層中燃燒。

約10枚星鏈衛星預料將逃過一劫，爬升到預定的目的地軌道。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，這場風暴是1月29日由太陽閃焰（solar flare）引起。SpaceX並未透露先前是否對太陽磁暴一事知情。

由於SpaceX為私人企業，並未對外透露星鏈衛星或發射獵鷹9號的確切費用，不過損失絕大部分的衛星，財務衝擊可能高達5000萬美元。

SpaceX先前曾透露，重複使用獵鷹9號火箭時，每次發射成本約在2800萬到3000萬美元之間。而在星鏈衛星方面，SpaceX領導階層曾表示，若估算每枚衛星成本在100萬美元，比實際成本「高太多了」，若砍半計算，假設每枚衛星成本為50萬美元，那麼失去約40枚星鏈衛星的損失金額可能在2000萬美元左右。

據法新社消息，SpaceX堅稱這些衛星與其他衛星存在「零碰撞風險」，且這些衛星設計在重返大氣層時會解體，預料不會有碎片撞擊地表。

英國太空總署（UK Space Agency）在部落格貼文中表示認同，稱「幾乎沒有（碰撞）風險」，因為這批衛星是在不含任何高密度金屬零件的情況下打造，應該會燃燒殆盡，不過仍在密切觀察中。美國國家航空暨太空總署（NASA）則尚未對此事置評。

SpaceX從2019年5月迄今已發射逾2000枚星鏈衛星，超過1500枚目前正在運作，在全球多數地區提供網路覆蓋。

SpaceX

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