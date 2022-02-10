美元小跌歐元上漲 市場靜待美國公布CPI報告

美元周三走貶，歐元轉升，上周歐洲央行立場轉趨鷹派後歐元走強，投資人正觀望美國周四公布關鍵的消費者物價指數（CPI）。

CPI數據可能提供聯準會（Fed）緊縮貨幣政策步伐的新線索，投資人正為高於預期的數據作準備，若果真如此，意味著美聯儲會更激進地加息。據路透訪查的經濟學家估計，1月CPI較上月增幅為0.5%，年增幅將達7.3%。

過去一周對央行政策預期的重大轉變，特別是對歐洲央行的預期，抑制了美元近期的漲勢。

美元指數周三下跌0.2%至95.494，歐元漲0.2%，至1.1432美元。

Moneycorp董事總經理Thomas Anderson表示，隨著市場對歐洲央行總裁拉加德的講話以及周四通膨據對聯準會的影響進行解讀，美元可能仍將保持區間波動。

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特周三表示，3月之後，未來升息將取決於通膨的強度以及通膨放緩的程度或持續的時間。

亞特蘭大聯邦準備銀行波斯提克表示，美國經濟可能正接近通膨下降，不過他強調，仍傾向於今年小幅加快升息步伐。