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英特爾流失伺服器晶片市占 但PC有斬獲

經濟日報 / 編譯季晶晶／綜合外電
2021年第4季，英特爾流失伺服器晶片的市占，但PC晶片則有斬獲。美聯社
2021年第4季，英特爾流失伺服器晶片的市占，但PC晶片則有斬獲。美聯社

去年第4季，努力重拾處理器技術優勢的英特爾，在利潤豐厚的伺服器晶片領域，被超微（AMD）搶走更多市占率, 但在個人電腦（PC）有所斬獲。

根據Mercury Research，上述期間，超微處理器市占率達到創新高的25.6%，其中包括遊戲機用的定製晶片以及物聯網用半導體。前次高點是在2006年創下的25.3%。

英特爾的晶片仍是市場大宗，但已不具備曾經的技術優勢。客戶因此尋求替代產品，不管是超微的處理器或者是自家設計的晶片。英特爾執行長基辛格已承諾，要推出優於長期競爭對手的新產品以扭轉情況。

但PC晶片市場蓬勃發展對英特爾和超微都是好消息。Mercury發現，兩家公司的2021年PC晶片銷售大增11%到740億美元。利用安謀技術製造的晶片也增加，整體出貨量增加到5億顆。

市場對Sony和微軟遊戲機有強勁需求，超微在這個領域享有獨霸地位。超微伺服器晶片上季拿下10.7%的市占率，遠高於一年前的3.6%。英特爾一度控制逾99%。

在桌機方面，英特爾的市占成長到83.8%，筆電方面是78.4%。

與此同時，安謀架構晶片過去在PC處理器市場僅是小眾產品，但蘋果將Mac系列改換成使用該架構設計的晶片後，提振其聲勢。此類晶片第4季搶下9.5%的市占率，幾乎是一年前的3倍。

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