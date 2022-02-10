威騰電子、鎧俠3D快閃記憶體材料遭汙染 影響日兩廠生產
威騰電子（Western Digital）和製造夥伴鎧俠（Kioxia）周四發布新聞稿說，用於快閃記憶體的材料遭到汙染，已影響日本位於四日市和北上兩座廠的生產，目前正儘速設法恢復正常運作。
正值全球半導體供應鏈供不應求之際，這個消息使短缺的情況更雪上加霜。威騰電子和鎧俠並未提出何時可能恢復生產的具體日期。晶片從矽晶圓到可應用於電子產品的成品，一般要花大約三個月之久。
鎧俠表示，生產受影響的是較新款的所謂3D快閃記憶體，「本公司預料傳統2D快閃記憶體的出貨不會受到影響」。
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