鋁價續衝13年高峰 金價站上兩周最高

鋁價周三續漲衝上逾13年高點，中國廣西出現的新冠疫情讓供應不足的市場面臨進一步壓力。油價連續兩天收於每桶90美元下方，伊朗子核協議緩解市場供應的可能性凌駕美國原油庫存大幅下降的影響。由於對通膨的疑慮帶來保值需求，以及地緣政治緊張局勢，黃金價格周三升至兩周高點。

鋁價續衝13年高點

廣西百色市出現的新冠疫情令鋁供應鏈受到影響，鋁價連續五天上漲。據上海有色網，百色市因疫情封控導致氧化鋁產能減少220萬噸。

倫敦市場鋁價今年以來上漲了16%，是過去半年來LME漲幅最大的基本金屬。

中國和歐洲的限電行動導致供應阻斷，與此同時，全球綠色能源轉型和中國的寬鬆貨幣政策支撐了需求前景。

倫敦時間下午5:51，LME鋁價上漲2.6%，結算價報每噸3,266美元。銅價逼近3,380.15美元的紀錄高位。其他主要LME金屬也紛紛走高，鎳上漲2.2%。

油價維持90美元之下

紐約原油期貨周三僅上漲0.3%，回吐稍早漲幅，因維也納的一連串外交行動重新激發了各界對核子談判取得突破的樂觀情緒。早盤，油價一度上漲1.4%，因美國政府報告顯示需求創紀錄之下，原油庫存降至2018年以來的最低水準。

根據美國能源資訊署（EIA），美國原油庫存下降476萬桶。此外，代表需求強弱的美國石油產品供應量四周均值上周升至新高。

紐約商業交易所3月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲30美分，結算價報每桶89.66美元； 4月交割的布蘭特原油期貨上漲77美分，結算價報每桶91.55美元。

金價漲至兩周高點

彭博對經濟學家的調查顯示，周四公布的美國1月份通膨數據料將創出1982年以來的最大年增幅。與此同時，烏克蘭緊張局勢提振了避險需求，儘管莫斯科一再否認計畫入侵烏克蘭。

道明證券大宗商品策略全球主管Bart Melek說：「在石油和其他大宗商品價格暴漲，通膨大幅上升的情況下，黃金市場可能不相信聯準會採取必要措施來快速控制通膨。」

截至紐約時間下午1:51，現貨黃金上漲0.5%至每英兩1,834.53美元，之前三天累計上漲1.2%。紐約商品交易所4月交割的黃金期貨上漲0.5%，結算價報每英兩1,836.60美元。白銀、白金和鈀金均走高。