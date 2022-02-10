台積電、聯電ADR續漲 追隨費半大漲之勢
台積電、聯電ADR周三雙雙上漲，追隨費城半導體指數3.4%大漲走勢。
台積電ADR周三漲1.5%至125.52美元，較台北交易股票溢價拉大為10.4%。
美國股市周三全面齊揚，公債殖利率漲勢暫歇，推動大型成長股上漲，樂觀的企業財報也鼓勵投資入進場。
道瓊工業指數上漲305.28點，漲幅0.9%，收於35,768.06點；標普500指數上漲1.5%，收於4,587.18點。那斯達克綜合指數大漲2.1%，至14,490.37點。
台灣加權股價指數昨天收漲185.20點，收在18,151.76點，台積電漲0.8%收在633元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 104.06 +3.46 102.00 2.02
中華電 CHT 119.95 +0.54 118.50 1.22
台積電 TSM 698.49 +1.46 633.00 10.35
聯電 UMC 57.04 +2.30 56.00 1.86
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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