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韓國政府追加投資283億韓元 開發自動駕駛技術

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韓國科學和信息通信技術部日前表示，為加強自動駕駛產業競爭力，計劃今年向技術開發追加投資283億韓元。示意圖/聯合報系資料照
韓國科學和信息通信技術部日前表示，為加強自動駕駛產業競爭力，計劃今年向技術開發追加投資283億韓元。示意圖/聯合報系資料照

集微網消息，韓國科學和信息通信技術部日前表示，為加強自動駕駛產業競爭力，計劃今年向技術開發追加投資283億韓元。

據韓聯社報道，韓國科學和信息通信技術部此前宣佈，到2027年將投資1714億韓元，以實現“4級或更高級別”自動駕駛的商業化。加之上述283億韓元的額外投資，該部門將在自動駕駛技術開發上投入 1997 億韓元。

據了解，韓國科學和信息通信技術部今年將對自動行駛車輛數據、通信安全性評價技術和網絡超負荷預防技術等2個課題投入99億韓元，為連接自動駕駛的5G-NR-V2X（車輛-物聯網）性能騐証和支持等級4以上自動駕駛服務的5G-NR-V2X通信技術等2個課題支持283億韓元。

另外，該部門還計劃與韓國國土交通部共同推進一個示範項目，以使得自動駕駛汽車的單一通信方法標準化。

交通部 物聯網

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