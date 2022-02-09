彭博爆料 ASML稱一家中國公司銷售疑似侵權產品

集微網報導，據彭博社2月9日的消息，荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）警告稱，一家此前被指控竊取其商業機密的中國公司的關聯公司已開始銷售疑似侵犯其知識產權的產品。

ASML在本周三發佈的最新年度報告中提到：「2021年初，我們根據有關報導了解到，XTAL（曾於2019年被艾司摩爾以竊取商業機密為由起訴，並被加州高等法院判令賠償8.45億美元）的關聯公司，正在中國積極銷售可能侵犯ASML知識產權的產品。」

ASML已經要求部分客戶暫停與XTAL中國母公司東方晶源微電子的業務往來，並已告知中國政府相關情況。東方晶源微電子已獲得中國政府頒發的國家級專精特新「小巨人」企業稱號。ASML表示，正在「密切關注這一情況，並準備在適當的時候採取法律行動」。

彭博社表示，發送至XTAL網站上列出的官方電子郵件的詢問無法送達，並且打給東方晶源微電子北京總部的電話也無人接聽。

據悉，2019年5月，ASML發表宣告指出，美國加州聖克拉拉市法院判決XTAL竊取ASML商業機密一案，ASML獲得勝訴。加州高等法院判給ASML 8.45億美元（約合57.4億人民幣）賠償及臨時禁製令，並接手已破產的XTAL的大部分知識產權。

總部位於荷蘭的ASML是世界最大的光刻機製造商，該公司曾製造了全球獨有的OLED面板刻蝕機。而XTAL成立於2014年，是ASML的主要競爭對手。但在XTAL公司成立一年後，就搶佔ASML的多個大客戶，包括電子巨頭三星公司。

為打造國內的芯片生態系統，以減少對外國進口的依賴，中國不得不依靠ASML的技術。但目前相關項目已經受到重重阻力，據報道，美國政府曾向荷蘭施壓，禁止ASML在2019年曏中國出售EUV光刻機。

時至今日，ASML 仍未獲得出口許可證，無法將其最先進的機器運往中國。