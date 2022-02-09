「預測王」德州儀器大幅提高資本支出 為何華爾街不看好？

集微網消息，德州儀器長期以來一直因對市場的準確預期而備受贊譽，但其最近一改重視現金流而非營收增長的穩健作風，轉而大幅提高未來資本支出的營收佔比，說明這家公司偶爾也能帶來「驚喜」。

據《華爾街日報》報導，從長期培養的首席執行官繼任者在2018年迅速下台，到公司決定在疫情早期的2020年建立庫存，在生產短缺影響全球晶片供應的情況下，後者被證明是特別有預見性的。這些庫存幫助德州儀器在2021年增加了27%的收入——這是十多年來最好的年度增長速度。

然而，最新的「驚喜」有點像賭博。在上周與分析師擧行的電話會議上，德州儀器的高管概述了未來幾年大幅增加資本支出的計劃。華爾街已經預測，未來幾年公司將大幅增加資本支出。但該計劃明確了到2025年，每年的支出約為35億美元，比分析人士預計的每年高出約10億美元。

更值得注意的是，根據華爾街目前的預測，該計劃的資本支出相當於德州儀器當年年收入的15%以上。這是一個巨大的飛躍——在過去的十年裡，德州儀器每年的資本支出平均僅佔收入的5%。

對此，公司的解釋是，其看到了未來更多的增長前景，因此需要更大的產能。該公司的目標是在未來10年左右的收入實現7%的複合年增長，與之相較，2010年-2020年的平均增長率為4%。考慮到從汽車到家用電器再到數據中心，晶片需求預計將持續攀升，這是一個不錯的賭注。

「我們認為這是一個合理的假設，特別是考慮到每種應用中半導體含量增加的長期趨勢」，首席財務官Rafael Lizardi在電話會議上表示。

但這項計劃並非沒有風險。全球晶片製造商正投入數十億美元擴大生產，英特爾和台積電預計僅今年就將投資670億美元。雖然德州儀器在專注於低成本生產線方面有優勢，而這實際上是最近生產短缺最嚴重的領域，但過度擴產可能導致昂貴的製造設施未能充分利用的潛在風險也不容忽視。

摩根士丹利分析師Joseph Moore寫道，長期來看，「許多半導體公司今年正在進行大量資本投資的事實，確實表明全球半導體利用率可能面臨壓力。」

增加資本支出看起來也不衹是暫時的計劃。Lizardi說，公司預計，2026年及以後，資本支出將佔年收入的10%左右。Bernstein的Stacy Rasgon寫道，面對毛利潤率和自由現金流的持續壓力，以及「感知到的周期性風險增加」，德州儀器的股價「不太可能做出非常積極的反應」。

事實上，自發佈資本支出計劃以來，德州儀器的股價在過去兩個交易日中已下跌近9%，跌幅是費城半導體指數同期跌幅的兩倍。即使對較低成本晶片的製造商來說，保持競爭力也不是一個「便宜」的任務。