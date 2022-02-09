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出售Arm踢鐵板 軟銀創辦人孫正義：沒想到遭如此強大反對

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軟體銀行執行長孫正義。路透
軟體銀行執行長孫正義。路透

集微網消息，據日經新聞報導，軟銀集團會長兼社長孫正義8日接受採訪表示，並未料到出售Arm會遭到如此存在強烈的反對。

孫正義稱，此次原計劃以最多400億美元出售。其中三分之二是與英偉達換股，其估值曾提高至超過800億美元。但隨後Arm出售案受到全球IT企業反對，各國政府、監管機搆顯示出強烈擔憂。英偉達方面提出解決方案，我也相信能（讓各國）同意，但不被理睬的情況最近持續了2～3個月。英偉達表示存在「困難」。坦率地說，我們並未想到會遭到如此的反對。

在談及Arm上市問題時，孫正義表示未來將以那斯達克市場為中心，將討論在美國上市。力爭成為半導體行業的最大IPO。目前Arm客戶的大部分都在美國矽谷擁有基地，其營收最近數年持平，但自2021年度起開始增長。在增加工程師方面推進先行投資，開發的產品已開始不斷出現。

根據軟銀昨日官方文件，軟銀將Arm出售給英偉達的交易以失敗告終，雙方已同意於2022年2月8日終止協議。此外，根據協議條款，押金12.5億美元不可退還。因此此類金額將在截至2022年3月31日的第四季度財政年度確認為利潤。

孫正義 美國 半導體 那斯達克

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