聽新聞
test
0:00 / 0:00
出售Arm踢鐵板 軟銀創辦人孫正義：沒想到遭如此強大反對
集微網消息，據日經新聞報導，軟銀集團會長兼社長孫正義8日接受採訪表示，並未料到出售Arm會遭到如此存在強烈的反對。
孫正義稱，此次原計劃以最多400億美元出售。其中三分之二是與英偉達換股，其估值曾提高至超過800億美元。但隨後Arm出售案受到全球IT企業反對，各國政府、監管機搆顯示出強烈擔憂。英偉達方面提出解決方案，我也相信能（讓各國）同意，但不被理睬的情況最近持續了2～3個月。英偉達表示存在「困難」。坦率地說，我們並未想到會遭到如此的反對。
在談及Arm上市問題時，孫正義表示未來將以那斯達克市場為中心，將討論在美國上市。力爭成為半導體行業的最大IPO。目前Arm客戶的大部分都在美國矽谷擁有基地，其營收最近數年持平，但自2021年度起開始增長。在增加工程師方面推進先行投資，開發的產品已開始不斷出現。
根據軟銀昨日官方文件，軟銀將Arm出售給英偉達的交易以失敗告終，雙方已同意於2022年2月8日終止協議。此外，根據協議條款，押金12.5億美元不可退還。因此此類金額將在截至2022年3月31日的第四季度財政年度確認為利潤。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言