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美國卡債創新高 升息恐加重負擔

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
美國去年第四季度信用卡帳單增加了 520 億美元，是22年以來最大增幅。。（Photo on Pixabay under C.C. License）
美國去年第四季度信用卡帳單增加了 520 億美元，是22年以來最大增幅。。（Photo on Pixabay under C.C. License）

美國民眾肩上債務愈來愈重！由於美國人民逐漸習慣與病毒共存的模式，恢復了過去消費習慣，美國去年第四季度信用卡帳單增加了520億美元，是22年以來最大增幅。此外，隨著美國房價與車價飛漲，民眾貸款的金額也創下新高。隨著美國聯準會將於三月進行升息，民眾肩上的債務也將愈來愈重。

貸款、債務劇增

半島電視台》報導，紐約聯邦儲備銀行8日表示，美國2021 年每季度的信用卡帳單總量都在增加，第四季度更達到8560億美元的高峰，是22年以來最大的漲幅，儘管2021年的債務總量仍低於新冠疫情前的水平，但差距正在迅速縮小。

同時，據《財富》報導，美國去年抵押貸款也創下歷史新高，意味著房屋和汽車價格的急劇上漲，民眾也需要更高的貸款金額來支付費用。總體而言，上個季度美國家庭債務增加了3330億美元，達到15.6萬億美元，比疫情尚未爆發的2019年底增加了1.4萬億美元。

升息難還債務

美國聯準會公布將於三月升息，外界認為升息變數小，勢在必行。高盛曾指出，超乎預期的通貨膨脹率超乎預期，使得民生愈來愈困苦。加上美國木材價格上升、供應鏈瓶頸延燒，以及烏俄緊張的地緣政治，連帶使得歐洲天然氣價格飆漲，並帶動國際油價持續衝高，都是聯準會想要提高利息的主因。

但美國聯準會提高利率的準備，可能導致身負卡債的美國民眾陷入更嚴重的財務危機。Bankrate的分析師羅斯曼表示，「這（升息）將使美國人更難償還信用卡債務。」根據 Bankrate 的數據，信用卡的平均費率為 16.28%。羅斯曼指出，但到2022年，這一比例很容易超過 17%。

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美國 債務 聯準會

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